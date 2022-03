Noad’67 stijf onderaan, Prinsenland waant zich in een speeltuin

zaterdag 3BNoad’67 lijkt dit seizoen het haasje te worden en is op weg naar de vierde klasse. De Fliplanders verloren in eigen huis nipt van de directe concurrent Krabbendijke: 1-2. Klundert legde Halsteren het vuur aan de schenen, maar moest na rust buigen: 3-2.

Tholense Boys herpakt zich en won bij Kapelle met overtuigende 1-4 cijfers. De grootste overwinning van de middag was voor Prinsenland. De formatie van Natalino Storeli stuurde Seolto met een 5-0 nederlaag naar huis. Kogelvangers pakte nuttige punten tegen Duiveland: 2-1. De Fendert kwam bij Zwaluwe niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Halsteren-Klundert 3-2 (0-1) 0-1 Ramon Frijters 0-1, Thom Luyks 1-1, Thom Luyks, 3-1 Tom de Bonte, 3-2 Grace Kitenge.



Klundert-coach Marco van Dijnsen was boos over de manier waarop zijn team kort na rust de voorsprong weggaf. ,,In iets meer dan tien minuten drie goals tegen. Dan doe je het niet goed.’’ De snelle Ramon Frijters had de bezoekers na een kwartier op voorsprong gezet: 0-1. Halsteren, zonder de alsnog geschorste Mike de Nijs en de geblesseerde Twan van Mechelen, boog de achterstand in de tweede helft binnen de kortste keren om. Ditmaal wees Thom Luyks de formatie van Remco van Haaren met twee treffers de uitweg en ook Tom de Bonte pikte een treffer mee. Verder dan een mooi aansluitingsdoelpunt van Grace Kitenge kwamen de bezoekers niet meer. Van Dijnsen had het gevoel dat er meer in had gezeten. ,,Als de jongens één keer van Halsteren hadden kunnen winnen was het vandaag.’’

Zwaluwe-De Fendert 1-1 (0-1) 0-1 Robert Remijn, 1-1 Yannick Vos 1-1.

De ploeg van Ad Palings had op het droge kunstgras en met de wind als complicerende factor moeite om de openingen te vinden. Uiteindelijk lukte dat Robert Remijn, op aangeven van Serge Palings: 0-1. In de slotfase kwam Zwaluwe verdiend langszij, dankzij een treffer van Yannick Vos: 1-1. In de extra tijd werd invaller-doelman Ruben Vermunt de held van De Fendert. Vermunt, eigenlijk de derde goalie in de rangorde in Fijnaart, stopte een penalty van specialist Pim Schonk. Palings was daarom blij met het punt. ,,Ook al omdat we zeven of acht jongens misten.’’

Prinsenland-Seolto 5-0 (2-0) 1-0 Martijn Visser, 2-0 Dennis de Geus, 3-0, Jordi Ewanena, 4-0 Mujib Yaqoubi, 5-0 Joey Loonsteijn.

Bij de openingstreffer van Martijn Visser protesteerde Seolto wegens vermeend buitenspel. Daarna kopte Dennis de Geus de 2-0 binnen. De Zevenbergenaren kenden volgens coach Frans Ceton kort na rust hun beste fase. ,,We gingen wat aanvallender spelen en kregen kansjes.’’ De 3-0 van Jordi Ewanena was voor zijn ploeg de genadeklap, erkende Ceton. ,,Daarna was het klaar met ons.’’ Prinsenland waande zich in en speeltuin en kreeg alle ruimte om de in het team verzamelde klasse te etaleren. Met mooie acties legden Mujib Yaqoubi en Joey Loonsteijn de 5-0 eindstand vast. Prinsenland-coach Natalino Storeli wees na afloop op de collectieve sterkte van zijn team. ,,Voor de achtste keer dit seizoen houden we de nul. Dat doen weinig ploegen ons na.’’

Kapelle-Tholense Boys 1-4 (1-2) 0-1 Jasper Wiens, 0-2 Sam Nieuwkoop, 1-2 Jasper Vink, 1-3 Youri Boudou, 1-4 Melvin Lisseveld.

De jonge rechtsbuiten Jasper Wiens opende de score met een diagonaal schot: 0-1. Vervolgens schoot linkerspits Sam Nieuwkoop na een hem typerende dribble raak, vanaf links en met rechts in de verre hoek: 0-2. Op slag van rust zorgde Jasper Vink voor de aansluitingstreffer: 1-2. Youri Boudou sloeg onmiddellijk na rust alle hoop op een ommekeer bij Kapelle de bodem in: 1-3. De ook al jonge linkshalf Melvin Lisseveld legde met een dwarrelbal de 1-4 eindstand vast. Tholense Boys-coach Arie van der Zouwen was blij met de tweede zege op rij. ,,Met Noad en Duiveland komen er voor ons nu twee cruciale potjes in drie dagen. Het is zaak dat we deze lijn doortrekken.’’

Kogelvangers-Duiveland 3-1 (2-1) 1-0 Youri van Laarhoven, 2-0 Jorn Moerland, 2-1 Leen Dooge, 3-1 Mo Chaali 3-1.

Youri van Laarhoven bezorgde de thuisclub een pikstart, door al in de tweede minuut snoeihard binnen te schieten: 1-0. In het zicht van de rust rondde Jorn Moerland een door hemzelf opgezette aanval af: 2-0. Leen Dooge bracht de spanning echter terug, nog voordat de thee in de glazen was geschonken: 2-1. Onmiddellijk na de hervatting claimde Duiveland een penalty, na een overtreding op doelpuntenmaker Dooge. Vervolgens waren er kansen op de gelijkmaker voor Robbert de Bruine en Leen IJzelendoorn. Assistent-coach René Opschoor prees zijn invaller-doelman Stan Moerland. ,,Hij sleepte ons er doorheen.’’ Pas bij een uitbraak in de slotfase schoot Mo Chaali de bevrijdende 3-1 binnen.

Noad-Krabbendijke 1-2 (0-2) 0-1 Joey de Rooij, 0-2 Machiel Lindhout, 1-2 Lars Steijn 1-2.

Na een kwartier kopte spits Joey de Rooij de 0-1 binnen, na een luchtduel waarbij Noad protesteerde wegens aanvallen van de jonge invaller-goalie Stefan Maas. Nog voor de pauze liep Krabbendijke in het degradatieduel uit naar 0-2, met Machiel Lindhout als eindstation van een doorgekopte uittrap van doelman Lorenzo Hoekman. ,In de tweede helft drong Noad sterk aan en kwam het dichterbij door Lars Steijn die een door Hoekman half verwerkte inzet alsnog tot doelpunt promoveerde: 1-2. Voor de Fliplanders lieten Brent Filius en Frank den Engelsman daarna nog kansjes op de gelijkmaker onbenut. Noad-trainer René Scholts was teleurgesteld na de volgens hem onnodige nederlaag. ,,We hebben het voor rust verziekt.’’

WHS - ZSC’62 afgelast.