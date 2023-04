NOAD’67 met frommelgoal vlak voor tijd langs rode lantaarndrager Stavenisse

Bergenaar Sjoerd Marcusse is inmiddels een echte NVS’er, maar verhuizen naar Nieuw-Vossemeer? ‘Nee, de stad is daar te leuk voor’

Zijn moeder staat bij wedstrijden met een fotocamera langs het veld, zijn verloofde voetbalt inmiddels in het vrouwenelftal en hij beheert zelf, naast dat hij een van de dragende krachten van het eerste van NVS is, de sociale media van de club. Het is lastig voor te stellen dat Sjoerd Marcusse (29) zich zes jaar geleden pas aanmeldde in Nieuw-Vossemeer. ,,Het is ons kent ons bij de club, dat vind ik mooi.”