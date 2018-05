Noad'67 pakt prijs zonder zelf te spelen, na misstap DHV

Kogelvangers - DHV 3-2 (1-1). 0-1 Jeffrey Bakx, 1-1 Edgard van der Giesen (pen.), 2-1 Jorn Moerland, 3-1 Mart Grootenboer, 3-2 Joey van der Rijk (pen.) Na rust pakte DHV-goalie Paul Eland rood vanwege hands. Op periodejacht moest DHV dus met tien verder. Dat kwam de ploeg duur te staan. Kogelvangers liep uit naar 3-1, de 3-2 in het slot mocht niks meer veranderen. Feest bij Noad'67 dat nu gaat spelen voor een plek in de tweede klasse.

WHS-ZSC'62 1-1 (0-1) 0-1 Robin Provoost, 1-1 Machiel den Engelsman.

De eerste helft was voor de bezoekers. Na de rust waren de rollen omgedraaid. Bij WHS maakte de vanwege werkzaamheden later gearriveerde Leroy Hage het verschil, met de nodige dreigende acties. Machiel den Engelsman tikte de 1-1 binnen, door attent te reageren bij een vrije trap op de binnenkant van de paal. In de slotfase was de thuisclub het dichtst bij de winst. ,,We hadden het af moeten maken'', vond WHS-trainer Leon de Witte.