Nishant Jagernath: ‘Ik ben nog lang niet klaar bij Halsteren’

Na het faillissement van RBC vertrok Jagernath naar NAC, met grote dromen over een bestaan als profvoetballer. Mede door blessures duurde het avontuur in Breda maar twee jaar. Via MOC’17 kwam hij in 2017 terecht bij Halsteren, waar hij in zijn eerste jaar in 30 wedstrijden twaalf keer tot scoren kwam. Dit seizoen gooide een kruisbandblessure roet in het eten, maar Jagernath lijkt nu op tijd fit te zijn voor de spannende seizoensontknoping.