Nijssen van Internos naar functie bij de KNVB, Etten-Leurse club zoekt nieuwe trainer

Voor Nijssen komt er zo een abrupt einde na anderhalf seizoen in Etten-Leur. ,,Internos is mijn club. Het is vreemd om dan tussentijds en als koploper op te stappen. Vorig seizoen ben ik samen met Marcel dit project gestart dat ik als een langetermijnproject zag. Samen met Marcel, die mijn taken na de winterstop overneemt, en de technische commissie ga ik mee op zoek naar de nieuwe trainer.”

,,Per 1 november ben ik bij de KNVB begonnen als Technisch Jeugdcoördinator”, vertelt Nijssen. ,,In het verleden heb ik altijd meerdere functies gecombineerd. Ik was tot voor kort trainer bij Internos, jeugdtrainer bij NAC en had een baan in het onderwijs. Nu kreeg ik de kans om bij de KNVB aan de slag te gaan, dat geeft meer stabiliteit en meer rust, maar tegelijkertijd brengt het ook consequenties met zich mee. Als deze functie niet op mijn pad was gekomen, dan was ik de eerste trainer uit West-Brabant geweest die had bijgetekend.”