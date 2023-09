Nieuwe voetbalploeg kent ongelukkig debuut met 29 tegengoals: ‘Wie dit seizoen van ons verliest, moet een kratje geven’

Sophie Guiljam is de drijvende kracht achter de nieuwe vrouwenploeg van Hoek en kreeg genoeg voetbalsters zo enthousiast om zich bij de groep aan te sluiten. Hoe het na de bijna dertig tegendoelpunten met dat enthousiasme is gesteld? ,,Goed. We hebben alweer zin in komende zaterdag, hoor’’, zegt Guiljam twee dagen na het doelpuntrijke debuut van haar ploeg.