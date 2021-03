Nieuwe hoofdtrainer De Fendert trots op zijn werk bij de jeugd: ‘Vooruitgang van die gasten gaf adrenaline’

Pa had een viswinkel in Fijnaart en zo kwam Ad Palings (foto) bij Kaaise Boys terecht, een van de voorlopers van het huidige De Fendert. De jonge Ad was een goeie keeper bij Chrislandia, ook al zo’n club die niet meer bestaat. ,,Ik moest op zaterdag altijd meehelpen in de winkel. Een drukke boel was het. Het was steeds bonje als ik ’s middags naar de voetbal ging. Daarom werd het De Kaai, een zondagclub. Maar ik heb echt een traantje gelaten toen ik bij De Chris weg moest.’’