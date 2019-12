Nieuw Borgvliet raakt koppositie kwijt aan Sprundel, BSC houdt huis tegen DIOZ

BSC - DIOZ 7-2 (2-1). 1-0 Davey Mathijsse, 1-1 Dennis Slooters, 2-1 Matteo Castro, 3-1 Freek Roovers, 4-1 Mathijsse, 4-2 Richy van Dam (pen.), 5-2 Ricardo Mannie, 6-2 Steven van Ginderen, 7-2 Jao Pijpers (pen.).

BSC-trainer Rick Schimmel vond dat DIOZ voor rust uitstekend tegenstand bood. DIOZ-trainer John van Aert deelde die mening: ,,We kregen ook goede kansen. Jammer dat in de slotfase de score zo hoog opliep.”

SVC - ODIO 2-2 (1-1). 1-0 Tim van den Dool, 1-1 Coen Michielsen, 1-2 Damian Elenbaas, 2-2 Michael van de Klundert.

SVC-trainer Karel Daamen vond het gelijkspel meer dan verdiend: ,,Bij een 1-0 stand verscheen Michael van de Klundert vrij voor de keeper. Als hij 2-0 had gescoord, was het een heel andere wedstrijd geworden.”

WVV’67 - Wernhout 1-3 (0-1). 0-1 en 0-2 Mathieu Rombouts, 1-2 Jesse Musters (e.d.), 1-3 Leroy Gommers.

,,Wij waren machteloos, maar Wernhout voetbalde ook niet goed”, vertelde WVV'67-trainer Gerard Lazarom. ,,We speelden een van onze mindere wedstrijden. Toch wonnen we vrij simpel omdat WVV’67 geen vuist kon maken’', aldus Wernhout-trainer Marc van der Linden.

Vivoo - METO 1-1 (0-1). 0-1 Jens Hermans, 1-1 Rick Luijkx.

,,We pakten meer dan terecht een punt. In de tweede helft waren wij beter”, vertelde Vivoo-trainer Rudo Gommers. METO-trainer Ronald Broos deelde de mening: ,,Het is alleen jammer dat de gelijkmaker pas in de voorlaatste minuut viel.”

Sprundel - NSV 5-3 (1-2). 1-0 Jovanni van Nijnatten, 1-1 Martin Kuijer, 1-2 Matthijs Broos, 2-2 Hein Verhoef, 2-3 Ronnie Kerstens, 3-3 Verhoef, 4-3 Ruben Wagtmans, 5-3 Joost van Tiggelen (e.d.).

,,De wedstrijd duurde voor ons tien minuten te lang, maar ik zag voor het eerst dit seizoen een NSV dat niet over zich heen liet lopen”, aldus NSV-trainer Andy Wierikx. Sprundel-trainer Paul van Buuren zag zijn ploeg moeite hebben met NSV: ,,Toen we 2-3 achter kwamen, heb ik drie man tegelijk gewisseld. Deze wissels maakten het verschil.”

Grenswachters - RSV 2-1 (1-0). 1-0 Senne Scheeren, 2-0 Ronald Clarijs, 2-1 Richard Schijven (pen.).

Volgens Grenswachters-trainer Richard van Hooijdonk maakte zijn ploeg het zich onnodig moeilijk: ,,We stonden 2-0 voor en kregen kansen om 3-0 te maken. Toen kregen we een discutabele strafschop tegen. Na een rode kaart voor Tobi de Bruijn moesten we met tien man verder en kregen we nog een lastig laatste kwartier.” RSV-trainer Marco Klijs spreekt van een zeer onverdiende overwinning van Grenswachters. Klijs: ,,Ze gebruikten alle middelen om de overwinning binnen te halen.’’

Nieuw Borgvliet - Noordhoek 1-1 (1-0) 1-0 Geert Verstraten (pen.), 1-1 Gijs Jansen

Nieuw Borgvliet-trainer Joost Demmers had weinig goede woorden over voor Noordhoek. ,,Het was anti-voetbal van hun kant.” Geert Verstraten, maker van de 1-0 op slag van rust, vond het een lastige wedstrijd. ,,Ze hielden zoveel mensen achter de bal. Dan moet je er als voetballende ploeg maar doorheen zien te komen.”

In de stromende regen na de pauze viel het al helemaal niet mee om het gaatje te vinden tegen Noordhoek. De opgave werd nog lastiger toen Gijs Jansen, mooi weggestoken in de diepte, vrij voor Borgvliet-goalie Antal Bekendam verscheen en scoorde: 1-1. Even daarvoor was Sven Reuvers met het hoofd ook al dicht bij de gelijkmaker geweest.

In de slotfase viel het allemaal nog bijna goed voor Nieuw Borgvliet. Marco de Vos, overgekomen van FC Bergen, probeerde het vanuit de tweede lijn, maar telkens redde Noordhoek-keeper Alex van de Sande. De remise voelde voor Verstraten als verlies. ,,Maar we blijven ambitieus. We hebben uitgesproken dat we tenminste een periode willen pakken en doen gewoon mee voor het kampioenschap.’’ Ook trainer Demmers bleef positief. ,,Onze valkuil zijn de kleine ploegen die weinig ruimte weggeven. Een tegenstander als ODIO ligt ons vele malen beter.’’