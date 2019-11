Nieuw Borgvliet neemt koppositie over van ODIO, duur puntenverlies voor NSV

zondag 1b+1c Dosko boekt tweede uitzege, Rood-Wit krijgt voetballes

20:45 Rood-Wit kreeg in eigen huis voetballes van koploper TOGB. Na rust breidden de bezoekers de score in zeven minuten tijd uit van 0-2 naar 0-5. Dosko wist te winnen bij VUC. In zondag 1C eindigde Unitas’30 - FC Eindhoven op een brilscore.