Nieuw Borgvliet heeft niets te duchten van Moerstraten, Wernhout te sterk voor Gesta

Vierde klasse B

Gesta - Wernhout 2-4 (1-2). 0-1 Marvin Antens, 0-2 Maikel Zagers, 1-2 Frits Verheijen, 1-3 Mathieu Rombouts, 2-3 Jules van Rijsbergen, 2-4 Antens.

Wernhout-trainer Marc van der Linden vond dat zijn ploeg niet in de problemen was gekomen: ,,Gesta speelde erg opportunistisch, maar onze verdediging stond goed.” Die aanvallende strijdwijze had volgens Gesta-trainer Anjo Wintermans juist beloond moeten worden: ,,Voetballend waren wij beter, Wernhout heeft alleen maar gecounterd.” Dat is niet de speelwijze die Wintermans wil hanteren, maar zijn ploeg kan het deksel niet op de neus blijven krijgen. ,,We moeten ervoor waken dat we teveel punten laten liggen.”

Vijfde klasse A

Nieuw Borgvliet - FC Moerstraten 5-0 (2-0). 1-0 Geert Verstraten, 2-0 David Paluch (pen.), 3-0 Stefan Schoonen, 4-0 Michiel Wilting, 5-0 Rik Adriaansen.

Nieuw Borgvliet had niets te duchten van FC Moerstraten. ,,Er was geen eer te behalen”, erkende Moerstraten-trainer Barry de Wit. ,,De eerste helft konden we het nog aardig bijbenen, maar na de 3-0 was ons verzet gebroken.” De score had nog veel hoger uit kunnen vallen, bij 0-0 miste Rik Adriaansen al een penalty en na de 5-0 volgde Jibbe Schouwenaars dat voorbeeld. ,,Voor het doelsaldo hadden we veel betere zaken kunnen doen”, reageerde Nieuw Borgvliet-coach Joost Demmers.

Vijfde klasse C

Gloria UC - OVV’67 2-0 (2-0). 1-0 Dirk van Hooijdonk, 2-0 Koen van de Broek (pen.).