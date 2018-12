Nieuw Borgvliet geeft bijna riante voorsprong weg, Vivoo klopt NVS

zondag 5ANa de 0-3 van Benny van Eekeren, vlak na rust, leek de buit binnen voor Nieuw Borgvliet. Maar in de slotfase raakten de bezoekers toch in problemen. Sluiskil schoot tijdens de laatste vijf minuten tweemaal raak. De jacht op de gelijkmaker werd geopend, maar Nieuw Borgvliet hield stand.

Sluiskil - Nieuw Borgvliet 2-3 (0-2) 0-1 David Palluch (pen), 0-2 Stefan Schoonen, 0-3 Benny van Eekeren, 1-3 Hassan Basagnac, 2-3 Ali Eryuruk.

,,We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt”, zei Nieuw Borgvliet-trainer Joost Demmers na afloop. ,,We hadden kansen om uit te lopen naar 0-4 en zelfs 0-5, maar die hebben we niet benut.”

Rimboe - Hoofdplaat 2-0 (1-0) 1-0 Ahmed Nnafie, 2-0 Stijn van Gent.

Volgens Rimboe-trainer Yasin Cayir was de wedstrijd tussen zijn ploeg en Hoofdplaat van een matig gehalte. ,,Het veld was slecht en de scheidsrechter liet teveel toe. We hebben wel verdiend gewonnen. De beslissing viel pas in de 73e minuut toen Stijn van Gent 2-0 scoorde, maar hiervoor hadden we het al af kunnen maken’’, aldus Cayir.

Vivoo - NVS 2-1 (0-0) 0-1 Sonny van Geel, 1-1 Stanley van Overveld, 2-1 Skip Verhoeven.

Het venijn zat in de staart in Huijbergen. De bezoekers leken de winst te pakken toen Sonny van Geel 0-1 scoorde. In de slotfase boog Vivoo echter de achterstand nog om in een 2-1 zege.