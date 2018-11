Niet te passeren Prinsenland-goalie Lazaroms zet zinnen op recordreeks: ‘Beloning voor harde werken‘

Nog geen vijf jaar geleden besloot hij om zijn (hand-)schoenen op te bergen. Plezier was er op de reservebank bij Gastel nauwelijks meer te vinden. De voetballoze periode was er geen van eeuwige aard, want toenmalige derdeklasser Hoeven bood een uitkomst. Lazaroms ging zijn wedstrijden in het tweede elftal keepen en hervond zijn plezier. ,,Bij Gastel was er geen ruimte voor me en uit angst voor een nieuwe club had ik besloten te stoppen. Via-via kwam toen Hoeven gelukkig plots langs. Alweer vijf jaar geleden. In Hoeven heb ik het plezier hervonden. De passie kwam er terug. Daar heb ik voetbal echt opnieuw leren kennen.”