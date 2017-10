Niek Akkermans met vijf treffers op schot, Boeimeer wint derby van Haagse Beemden

zondag 4CMede door de vijf treffers van Niek Akkermans deelt DIA nu de eerste plaats met SC Hoge Vught en Be Ready Irene'58 pakte thuis drie belangrijke punten tegen OMC, 3-1. Raamsdonk won de derby met 3-0 van RFC. Right Oh heeft door de 1-0-overwinning op VCW de laatste plaats aan de club uit Wagenberg overgedragen.

DIA - Dussense Boys 8-2 (6-0) - 1-0 Frank Pheninckx, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0 en 6-0 Niek Akkermans, 7-0 en 8-0 Mike Poppelaars, 8-1 en 8-2 André Segeren.

Bij een 8-0-tussenstand nam DIA gas terug.

SC Emma - Be Ready 1-4 (1-0) - 1-0 Cristina Shendro, 1-1 Robin van de Noort, 2-1 Juriaan Heymans, 1-3 Stephan Huismans, 1-4 Robin van de Noort.

"Voor rust kwamen we niet aan voetballen toe, maar na de pauze hebben we het uitstekend gedaan", keek Trainer Arno de Vries terug.

SC Hoge Vught - SV Terheijden 5-1 (1-0) - 1-0 Ibrahim Ikililou,2-0 Hamine Bouchat, 2-1 Jaimy de Koning (pen.), 3-1 Ikililou, 4-1 Crea Zimmerman, 5-1 Ikililou.

De uitslag was geflatteerd, maar de individuele klasse van spelers zoals Ibrahim Ikililou en Crea Zimmerman gaven de doorslag.

Irene'58 - OMC 3-1 (1-1) - 1-0 Wesley Eestermans, 1-1 , 2-1 W. Eestermans, 3-1 Arnie van de Elshout.

"We hebben een goede pot gespeeld en zijn geen moment in gevaar gekomen", was de analyse van trainer Tijs van Bragt van Irene'58.

Raamsdonk - RFC 3-0 (1-0) - 1-0, 2-0 en 3-0 Jordi van de Korput.

"We hebben weinig weggegeven. De complimenten zijn voor het hele team. Ze hebben keihard gewerkt.. Dit was een echte teamprestatie", zei trainer Ricardo Aguado kort na afloop.

Right Oh - VCW 1-0 (1-0) - 1-0 Hennie van Kuijk.

Boeimeer - WDS'19 5-3 (2-0) - 5. 1-0 Hamham Naoufal, 6. 2-0 Rik Gielen, 60. Gielen (pen), 61. 3-1 Andries Tolenaars, 72. 4-1 Gielen, 76. Gielen (pen), 85 5-2 Abdul Avci, 86. 5-3 A. Avci (Pen.)

De derby van de Haagse Beemden tussen Boeimeer en WDS'19 werd in een doelpuntrijk duel beslist in het voordeel van de jeugdploeg van trainer Jack van Zundert van Boeimeer, 5-3. Met een gemiddelde leeftijd van 20 jaar waren de blauwhemden op sportpark Heksenwiel duidelijk de baas over buurman WDS'19.