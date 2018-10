Neven Zerouali en Saadouni: samen in Oranje, maar niet meer bij Groen Wit

Het was een moeilijke beslissing, maar wel eentje die genomen moest worden met het oog op hun zaalvoetbalcarrière. Zerouali (27) en Saadouni (30) komen voorlopig niet meer uit voor Groen Wit op het veld, de belasting in combinatie met het zaalvoetbal werd te zwaar. ,,Daar hebben we zelf voor gekozen. We zitten nu allebei bij Oranje en de opzet is wat veranderd, waardoor we maandelijks een week weg zijn voor het nationaal team. Daarnaast voetballen we nog in de eredivisie bij FC Eindhoven. Met Groen Wit erbij zouden we zes van de zeven dagen aan het voetballen zijn, dat hou je niet vol”, vertelt Saadouni. ,,Bij Groen Wit weten ze dat zaalvoetbal op nummer één staat.”