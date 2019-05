Net voor de zinderende ontknoping trekt de KNVB de stekker eruit: saai is het nooit in de vijfde klasse

JEKA haalt Dennis Peragon van stal in strijd tegen degradatie: ‘Deze ploeg hoort thuis in de tweede klasse’

3 mei In de strijd tegen degradatie zet JEKA een speciale joker in. Dennis Peragon (29), voormalig winnaar van de Zilveren Schoen én Speler van het Jaar, gaat zijn ploeg helpen om in de tweede klasse te blijven. ,,Ik heb er dit seizoen bij JEKA 6 al een aantal in liggen, maar hoop nu ook het eerste met wat doelpunten bij te staan.”