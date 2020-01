Negental Tholense Boys trekt zege over de streep tegen WHS, Seolto sprokkelt tweede punt

zaterdag 3BTholense Boys trok het altijd beladen streekduel tegen WHS met 2-0 naar zich toe. Wel liepen de Tholenaren averij op, met twee rode kaarten in de slotfase. Seolto pakte knap haar tweede punt tegen het hoger geklasseerde Den Bommel. Het restant tussen Duiveland en Noad’67 eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Tholense Boys - WHS 2-0 (1-0) 1-0 Dennis Stols, 2-0 Joost van Dijke (e.d.).

Onmiddellijk na de openingstreffer van de thuisclub miste Jeremy de Witte voor WHS een penalty. Kort na rust schoot Joost van Dijke ongelukkig in eigen doel en was de partij beslist: 2-0. WHS-coach Leon de Witte had meer van zijn team verwacht. ,,We waren niet fel genoeg. Elke tweede bal was voor Tholen.’’ Kees de Rooij was blij met de driepunter. ,,Al waren we voor rust te weinig baas in het veld.’’

Youri Boudou (twee keer geel) en Lennard Marsman (rood) maakten de negentig minuten niet vol voor Tholense Boys.

Seolto-Den Bommel 1-1 (0-1). 0-1 Patrick Verolme, 1-1 Dylan Konings.

Seolto-coach Jack Beusenberg was trots op zijn team dat zich sterk verweerde, hoewel er nog altijd een vijftal potentiële basisspelers ontbraken. De Zevenbergenaren hadden even een overtal, na een rode kaart voor Den Bommel. Op het einde was het negen tegen tien in het nadeel van Seolto, Jip van der Lely pakte zijn tweede gele kaart, doelpuntenmaker Dylan Konings kreeg een directe rode kaart. Beusenberg zou graag eens volledig staan. ,,We hebben geen voorhoedespelers.’’

Duiveland - Noad’67 1-1 (0-0, restant van 43 minuten). 0-1 Rob den Engelsman, 1-1 Ian Roks.

Het duel werd op 14 december gestaakt nadat de arbiter na 47 minuten door ziekte niet verder kon.

Bij de laatste aanval van de thuisclub gaf Noad’67 de zeker lijkende zege alsnog uit handen. Duiveland speelde met een geïmproviseerd team van routiniers en jonge talenten. De eerste selectie was op trainingskamp in Zuid-Spanje. Noad'67-coach Perry Snoep was teleurgesteld. ,,Die gelijkmaker had nooit meer mogen vallen. Dat was niet lekker verdedigd van ons.”