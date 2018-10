Negenkoppig Gilze pakt punt en koppositie, Bavel klopt Desk

OVC’26 - Oosterhout 4-2 (1-1) 0-1 Matthew Coenraadts, 1-1 Kees Visser, 2-1 Rosario, 3-1 Visser, 4-1 Rosario, 4-2 Joey Vreijssen.

,,Pal na het moment, dat onze 3-2 werd afgekeurd, sloeg OVC voor de vierde keer toe,” zag Oosterhout- trainer Richard van Gils. “Geklopt zijn we hier op strijd en beleving. Ook als lijstaanvoerder moet je de juiste instelling hebben.”

Groen Wit - Waspik 3-0 (2-0) 1-0 en 2-0 Zacharia Zerouali, 3-0 Tijn van Galen.

,,Makkelijk ging het zeker niet”, vond Groen Wit-trainer Martijn van Galen. ,,Waspik nam de nodige risico’s, maar wij gingen efficiënter met de kansen om.”

Bavel - DESK 3-0 (1-0) 1-0 Daan Diepstraten, 2-0 en 3-0 Luuk Oomen.

DESK voetbalde het duel met negen man uit na twee rode kaarten. Bavel-trainer Osman Erbas: ,,De eindstand was geflatteerd. DESK had het grootste deel van de wedstrijd overwicht.”

Irene’58 - RWB 1-1 (1-1) 1-0 Tim van Dongen, 1-1 Michael Rosenbrand.

“Pal voor tijd lieten we twee opgelegde kansen op de winst liggen. Daarom voelt dit punt als verlies,” vond Irene- trainer Paul van Dijk.

ZIGO - UVV'40 3-0 (0-0) 1-0 Herjan Lamberink, 2-0 en 3-0 Nicwell Landbrug.

,,Na de 1-0 vlak voor tijd hebben we alle risico’s genomen. In dit soort gelijkopgaande duels moet je simpelweg voorkomen”, aldus UVV’40-trainer Johan Gabriëls.

SCO - Baardwijk 2-1 (1-1)- 1-0 Kai van Wanrooy, 1-1 Kevin Vissers, 2-1 Alex Kastelijns.

“De eerste zege van dit seizoen,” telde trainer Dion Schuurmans tevreden. “Makkelijk ging het niet. Scoren deden we met prima goals, maar altijd bleef het lastig tegen Baardwijk. Mijn keeper deed het vandaag fantastisch.”

TSC - Gilze 1-1 (0-1) 12. Vasco Oerlemans 0-1, 65. Ryan Snoeren 1-1.

De altijd aanspeelbare Rudy van Hoek was de uitblinker aan de kant van Gilze. Niet te lui was hij om vaak op het middenveld al de bal op te eisen en erna voor een prima voortgang te zorgen. De goal van Vasco Oerlemans in de 12e minuut ontstond uit een assist van Van Hoek.

Een groot verschil in de eerste helft met Van Hoek was de matig acterende Tyron Zschüsschen. Zwak in de duels leed hij te vaak balverlies en te weinig steun was er voor af en toe de wervelende TSC-aanvallers Ryan Snoeren en Joury den Boogert. Zschüsschen herstelde zich in de tweede helft.

Na 65 minuten gaf Zschüsschen een assist op de scorende Snoeren, te laat voor de winst. Daar mocht een sterk TSC in de slotfase aanspraak op maken. Zeker na het wegsturen van het Gilze-duo Van Hoek (twee keer geel, zie foto) en De Kock.