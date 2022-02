Negen doelpunten voor Baronie, ruime zege Internos op Lepelstraatse Boys

Vierde klasse C

In de vierde klasse C van het zaterdagvoetbal werden zaterdag slechts twee duels gespeeld. Internos had lang moeite het blok van Lepelstraatse Boys te slechten (0-4), VVC’68 had bij DVO’60 eveneens de nodige moeite, 1-4.

Lepelstraatse Boys - Internos 0-4 (0-0). 0-1 en 0-2 Sven van Zwam, 0-3 en 0-4 Danny Poppelaars. Internos-trainer Paul van Dijk was blij met de winst, maar had nauwelijks genoten van de wedstrijd: ,,Lepelstraatse Boys koos er voor een hele wedstrijd met elf man achter de bal te blijven. Dat hoort er natuurlijk gewoon blij, maar om nu te zeggen dat dat voor hen en voor ons leuk is kan ik me niet voorstellen. Na rust hebben we uiteindelijk gewoon vier keer gescoord, uiteindelijk is het gewoon een duel wat we moeten winnen. Wat me nog het meest stoorde was een aantal zeer stevige overtredingen die enkele van mijn spelers moesten ondergaan. We kijken uit naar de komende duels, waarin we meer aan de bak moeten, en waarna de krachtsverhoudingen in deze klasse in de plooi vallen”.

DVO’60 - VVC’68 1-4 (1-0). 1-0 Niels Hulzebosch, 1-1 en 1-2 Marvin Hommel, 1-3 Romano van Elzakker, 1-4 Joshua van Willigen. DVO-trainer Edwin Nieuwlaat was vooral te spreken over de eerste helft: ,,Die was van onze kant uitmuntend. Na de rust gingen zij aanvallender spelen en werd de druk voor ons te groot. Voor ons is het nu zaak door te borduren op de eerste helft”. De Halsterse bezoekers mogen zich door de zege vooralsnog ‘best of the rest’ noemen, maar kijken al wel aan tegen een achterstand van zes punten op de ‘grote drie’.

Vierde klasse D

Dongen won op bezoek bij DESK de inhaalwedstrijd met 1-2. Het was de eerste nederlaag die de ongenaakbare koploper dit seizoen moest slikken. Dankzij de overwinning klimt Dongen naar de tweede plaats. Baronie had een makkelijke middag tegen SSC’55: 9-2.

DESK - Dongen 1-2 (1-2). 1-0 Anes Dedic, 1-1 Maarten Waltman, 1-2 Joep van Overbeek. ,,De eerste minuten waren erg onrustig, we waren zoekende”, vertelde Dongen-coach Luke van Overbeek. ,,Door miscommunicatie kregen we binnen vijf minuten een tegendoelpunt.” Daarna besloot Dongen wat in te zakken en had DESK de bal. ,,We loerden op de counter.” Dat leidde nog voor rust tot een 1-2 voorsprong. ,,Na rust gaan zij nog meer drukken, op zoek naar een doelpunt. DESK was een klasse beter, maar echt grote kansen hebben we bijna niet weggegeven”, concludeerde Van Overbeek tevreden. ,,Op basis van werklust is de zege niet gestolen.”

Baronie - SSC’55 9-2 (6-1). 1-0 Max Denisov, 2-0 Sem Herijgers, 3-0 Denisov, 4-0 Omar el Kaddouri, 4-1 Boyd de Jong, 5-1 Benjamin Kadic, 6-1 El Kaddouri, 7-1 Sven l’Ami, 7-2 Joey van Veldhoven, 8-2 Laurens Kramer, 9-2 Denisov. Baronie overklaste SSC’55 in de eerste helft. ,,Het was een goede wedstrijd, met goede aanvallen en goals”, vertelde Baronie-trainer Ricardo van den Bos tevreden na de ruime zege van zijn ploeg. ,,Na de rust hadden we het even moeilijk en we hebben twee doelpunten onnodig weggegeven, maar verder ben ik tevreden.”