Neerlandia’31 pakt eerste periodetitel

Drunen FC - De Schutters 1-0 (1-0) - 1-0 Drunen. ,,Dit was een heel teleurstellende nederlaag. Drunen is slechts éénmaal voor ons doel geweest. De tweede helft hebben wij voortdurend op de helft van de tegenstander gespeeld. Helaas, ondanks de vele kansen wilde de bal er niet in. dit was totaal onnodig”, keek De Schutters-trainer Johan Sulkers terug op de nederlaag.

HSC’28 - Neerlandia’31 1-2 (0-1) - 0-1 Joas Leinders, 1-1 Tobie Hopmans (pen.), 1-2 Sjef Verhulst.

,,We hebben nu de eerste periode gewonnen. Dit is het begin van iets moois dit seizoen. Mochten we het kampioenschap missen, dan spelen we in elk geval nacompetitie. Op de strafschop na is HSC’28 niet gevaarlijk geweest. Dit was een terechte overwinning”, zei een tevreden Neerlandia’31-trainer Marcel van den Hurck. ,,Na de 0-1 liepen we achter de feiten aan, maar na de pauze konden we meer druk zetten op onze tegenstander. Een gelijkspel had er zeker in gezeten”, zei HSC’28-trainer Peter Deelen.