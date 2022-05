Neerlandia’31 maakt er zeven, koploper TVC Breda maakt in lastige uitwedstrijd bij DVVC geen fout

Zondag 5ANeerlandia’31 en Advendo wonnen ruim, terwijl OVV’67 een enorm pak slaag kreeg. HZ won nipt en koploper TVC Breda ging er met de zege vandoor bij DVVC. Tot twee keer toe kon HSC’28 terug in de wedstrijd komen, maar moest toch het hoofd buigen. TPO verloor in Breda met 4-1 van Advendo.

Neerlandia’31 – SVG 7-2 (4-2). 1-1 Sjef Verhulst, 2-1 Lorenzo de Bruin, 3-1 Joas Leinders, 4-2 Joas Leinders, 5-2 Sjef Verhulst, 6-2 Joas Leinders, 7-2 Joas Leinders.

Neerlandia’31 boekte een simpele zege op SVG en blijft zo meedoen om het kampioenschap. ,,Bij vlagen we speelden we heel goed voetbal. Het is gewoon een verdiende overwinning’’, aldus winnend coach Marcel van den Hurck.

Advendo – TPO 4-1 (1-0). Tyrone Zschüsschen 1-0, Emre Ucerler 2-0, Emre Ucerler 3-0, Kendrick Cecilia 4-0, 4-1 Jaimy Willemsen.

Na vijf nederlagen op rij kan Advendo eindelijk weer punten bijschrijven en daar was coach Omid Chaab erg blij mee. ,,Bij een club als Advendo moet je heel hard graven om alles werkende te krijgen, dan is dat heel mooi als het een keer lukt.’’

,,We begonnen vrij goed, maar we kunnen niet scoren. We hebben wel tien opgelegde kansen gekregen, maar de bal wilde er gewoon niet in”, sipte TPO-trainer Tijs van Bragt.

HZ’75 – De Schutters 1-0 (1-0). 1-0 Thom Chartrer.

HZ’75 won met minimale cijfers, maar dat had volgens winnend coach Jurgen van de Broek anders gemoeten. ,,We hadden genoeg kansen om er tien te maken, en dan overdrijf ik niet. Maar de punten zijn het belangrijkst.’’

,,Deze nederlaag hadden we niet verwacht en ook niet zien aankomen. Tegen het fysieke spel van HZ’75 hadden wij geen antwoord. Hoewel we voetballend beter waren konden het voetballend niet oplossen tegen deze tegenstander”, zei De Schutters-trainer Johan Sulkers.

DVVC – TVC Breda 0-2 (0-1). 0-1 Jeroen Ooms, 0-2 Bryan Veth.

TVC Breda blijft soeverein en neemt de punten mee naar huis. Zo makkelijk als de uitslag laat zien, ging het echter niet vond DVVC-coach Giovanni Henskens. ,,Ik vond het wat geflatteerd, met onder andere een penalty die ik discutabel vind. Maar dat we zo weerstand bieden tegen in mijn ogen het beste team uit de competitie is wel hoopgevend.’’

OVV’67 – SSW 0-5 (0-3).

OVV’67 gaat thuis keihard onderuit tegen laagvlieger SSW. Trainer Fatih Kaya sprak over de vele blessures bij de thuisploeg, maar ook over totale offday.

FC Drunen - HSC’28 4-2 (2-2). 1-1 Remco Trouw, 2-2 Tobie Hopmans.

,,Deze nederlaag hebben we aan ons zelf te danken. We hadden geen antwoord op het sterke spel van de twee spitsen van Drunen. Nadat we tot 2-2 zijn teruggekomen, geven we het alsnog uit handen door twee doelpunten weg te geven”, zei HSC’28-trainer Peter Deelen.