Neerlandia’31 begaat misstap, Molenschot en TVC Breda profiteren

FC Drunen – Neerlandia’31 2-2 (1-1). 1-1 Maxime van Gorp, 2-2 Sietse Smulders.

Neerlandia’31 weet niet te winnen uit bij Drunen. Coach Marcel van den Hurck was dan ook ontevreden. ,,Het was een slechte wedstrijd, er zat echt niet meer in voor ons. Ik hoop dat dit een wake-up-call is.’’

SSW – Molenschot 3-4 (1-2). 0-1 Teun Oomen, 1-2 Nick van Oosterwijk, 1-3 eigen goal, 3-4 Tom Erkeland.

Molenschot pakt de zwaarbevochten drie punten in de laatste minuten. Molenschot trainer Marco Maas vond een gelijkspel een betere afspiegeling van de wedstrijd. ,,Het was niet best van ons, want SSW was zelfs beter.’’

HZ’75 – SVG 3-2 (3-0). 1-0 Timo Vervelde, 2-0 Quinten Robijn, 3-0 Maron Gosens.

HZ’75 wint maar maakt het zichzelf nog onnodig lastig, zag ook coach Jurgen van de Broek. ,,We hebben het wel spannend gehouden, maar gelukkig wel gewonnen.’’

OVV’67 – TPO 3-1 (2-0). 1-0 Ruben Alonso, 2-0 Tygo van Tilburg, 2-1 Johandry van der Meer, 3-1 Tarik Maamar.

OVV’67 pakte vandaag wél de punten. Coach Fatih Kaya was daarom tevreden. ,,De organisatie stond goed, de eerste helft was ook gewoon prima. De tweede helft was echter niet om aan te zien.’’

,,In de eerste helft hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk tegen te houden. De tweede helft ging een stuk beter, maar we konden niet verder komen dan één doelpunt. Gezien het resultaat en hoe we dat met de personele bezetting hebben gedaan ben ik tevreden”, zei TPO-trainer Tijs van Bragt.

Schutters- TVC Breda 3-5 (1-3). 0-1 Jeremy Sips, 1-1 Levente Papp, 1-2 Mike Vermeulen, 1-3 Jeroen Ooms, 2-3 Christian Gigla, 2-4 Jeroen Ooms (strafs.), 3-4 Arssalan Amenchar, 3-5 Bryan de Veth.

TVC Breda wint relatief eenvoudig en blijft zo in het spoor van de concurrenten. Ondanks vijf goals liet het nog veel kansen onbenut. ,,In de tweede helft kregen we kansen op 4-4. We moesten hiervoor wel risico’s nemen. Dat pakte helaas voor ons verkeerd uit. De tweede helft waren we wel beter”, vond De Schutters-trainer Johan Sulkers.

DVVC – HSC’28 1-3 (0-1). 0-1 en 0-2 Sander Feijen, 0-3 Tobie Hopmans, 1-3 Sonny Barendsen.

,,Het was een evenwichtige wedstrijd, jammer dat we aan het kortste eind trekken’’, aldus verliezend coach Giovanni Hesnkens. ,,Maar complimenten naar de jongens want ze hebben wel hard gewerkt.’’

,,Na de pauze hadden we iets meer overwicht, maar we konden de 0-2 maar moeilijk maken. Na een omzetting toen we één op één ging spelen liepen we verder uit. In de laatste minuut redt DVVC de eer”, zei HSC’28-trainer Peter Deelen.