Neerlandia'31 viert opening nieuwe kantine met zege, Achtmaal maakt naam waar tegen FC Drunen

OVV’67 - SSW 2-5 (1-1). 1-0 Memik Kizilcik, 1-1 SSW, 2-1 Kizilcik, 2-2 SSW, 2-3 SSW, 2-4 SSW, 2-5 SSW.

“Het veld was door de regen moeilijk bespeelbaar geworden. Doordat ik maar beperkte wisselmogelijkheden had, stortte het na de 2-3 compleet in. De laatste twintig minuten waren we van slag”, concludeerde OVV’67-assistent Fatih Kaya.

Neerlandia’31 - TVC Breda 4-0 (2-0). 1-0 Sjef Verhulst, 2-0 Joas Leinders, 3-0 Davey Dielemans, 4-0 Verhulst.

De nieuwe kantine van Neerlandia'31 werd feestelijk geopend. “We hebben ze namens de club een mooi bloemstuk geschonken. Dat is ook amateurvoetbal”, sprak TVC Breda-trainer Nijs Kivits. “Verder vond ik de nederlaag geflatteerd. We zijn dit seizoen heel wisselvallig.”

DVVC - Molenschot 2-2 (0-1). 0-1 Teun Oomen, 1-1 Stefan van Dongen, 2-1 Amir Zandi, 2-2 Milan Nuiten.

“Terechte uitslag. De scherpte ontbrak bij onze spitsen, we hebben veel kansen om zeep geholpen. Het lijkt wel of we een patent op gelijkspelen hebben”, doelde DVVC-trainer Suat Tasci op het zevende gelijkspel van zijn ploeg.

Achtmaal - FC Drunen 8-0 (4-0). 1-0 en 2-0 Roel Jongenelis, 3-0 Dave Schoenmakers, 4-0 Jarno Elst, 5-0 Jacky Mertens, 6-0 Jongenelis, 7-0 Stijn Antens, 8-0 Nick Jongenelen.

“Het is momenteel genieten langs de kant. We zitten in een geweldige flow. We moeten echter niet te gemakzuchtig worden", vertelde Achtmaal-trainer Cees van Beers.

Gloria UC - Advendo 6-1 (3-1). 1-0 Bart Verhoeven, 2-0 Bas van de Broek, 3-0 Verhoeven, 3-1 Marciano Grando, 4-1, 5-1 en 6-1 Max van Wijnen.

“Zakelijke overwinning, het was echt niet groots”, zei Gloria UC-trainer John Janssens, die jeugdspeler Hein Patist zijn basisdebuut gunde.

SVG - TPO afgelast.