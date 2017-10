Nederlaag voor Viola, Chaam al snel kansloos tegen Elshout

zondag 4C Vier goals niet genoeg voor zege DIA, Hattrick Van de Noort bij Be Ready

19:48 Viermaal scoren en toch verliezen, het overkwam DIA zondag, thuis tegen Emma. In een knotsgekke wedstrijd (0-3 ruststand, 4-5 eindstand) trok de ploeg uit Teteringen aan het kortste eind. Robin van de Noort was de grote man bij Be Ready, dat won van Right Oh.