Nederlaag tegen ‘ploeg met weinig voetballend vermogen’ kost Unitas’30 de periodetitel

Den Hoorn – Unitas’30 2-1 (0-1). 0-1 Matthijs Broos, 1-1, 2-1.

Het was de eerste nederlaag na tien wedstrijden voor Unitas’30. Trainer Julien van Vugt had op voorhand al geen goed gevoel bij de wedstrijd: ,,We hebben hen twee keer zien spelen, en het is een heel opportunistisch spelende ploeg waarin weinig voetballend vermogen zit, we waren dus gewaarschuwd. Met zulk spel hebben wij over het algemeen wat meer moeite, we spelen liever tegen voetballende ploegen. Vanavond werden weer alle ballen zo snel mogelijk de zestien ingepompt waar ze met hun lengte en fysiek voor de nodige dreiging zorgen. Ze werden daar ook nog eens bij gesteund door een behoorlijk aanwezige aanhang die elke lange bal met een hoop lawaai begeleidde. Daar hebben ze uitermate goed gebruik van gemaakt.”

Halverwege was het echter Unitas’30 dat de voorsprong in handen had. ,,En terecht. Op de eerste tien minuten na speelden we gewoon goed, en domineerden wij vrijwel de gehele eerste helft. We kregen een viertal goede kansen op een doelpunt, maar het was pas op slag van rust dat we door een mooie goal van Matthijs Broos, na een assist van Jordy Bollaart, tot scoren kwamen. Was er één van die andere kansen ingegaan, ben ik ervan overtuigd dat de wedstrijd gespeeld was. In de tweede helft speelden zij zo mogelijk nog opportunistischer en kwamen ze na een hoekschop en een vrije trap op voorsprong.”

Van Vugt weigerde lang bij de pakken neer te zitten: ,,Er is niets aan de hand, we staan nog steeds drie verliespunten voor op de concurrentie en staan er ook in de tweede periode nog het beste voor. Zondag wacht ons al weer de derby tegen Rood-Wit en daarmee de kans om ons te herpakken.”