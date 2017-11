Nauwelijks te passeren natuurkunde-docent Werner Verhoeven (Madese Boys): 'Schieten is stoppen'

Jeugdig Smerdiek moet alle zeilen bijzetten

23 november Smerdiek is sinds jaar en dag een grote speler in het vrouwenvoetbal. Wendy de Wilde (22) speelt sinds haar veertiende in het eerste team en heeft alle hoogte en dieptepunten meegemaakt. "Het kampioenschap in de eerste klasse in 2012 was natuurlijk een hoogtepunt maar de degradatie direct erna een dieptepunt", vertelt de centrale verdediger. Wat de toekomst brengt durft ze niet te zeggen. "Ik weet niet waar mijn plafond ligt. De kans is groot dat ik altijd bij Smerdiek zal blijven."