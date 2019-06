Nacompetitieschema: Moerse Boys ontvangt Bemmel, Zundert naar TSC

Zaterdag 8 en zondag 9 juni gaat de nacompetitie in volle vaart weer verder. TSC treft in de halve finale voor een plek in de tweede klasse Zundert, terwijl Vivoo na één seizoen weer terug wil keren in de vierde klasse. De club uit Huijbergen moet daarvoor wel langs Boeimeer, dat volgend jaar overstapt naar de zaterdag.

Zaterdagvoetbal

Zondagvoetbal

Derde divisie / hoofdklasse

Finale, heen 11/13 juni, terug 14/16 juni:

k*) Winnaar e – Winnaar f

l*) Winnaar g – Winnaar h

m*) Winnaar i – Hoogland

* = Het thuisrecht in de eerste wedstrijd van de finale gaat in eerste instantie naar de laagst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de één na hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door de herkanser. Indien in een wedstrijd twee gelijke periodekampioenen aan elkaar gekoppeld zijn, dan is de zoals in de PD regeling opgenomen doorslaggevend voor het thuisrecht in de eerste wedstrijd.