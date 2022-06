Nacompetitie voor VVC’68 na zeperd Vrederust

Brouwershaven - SPS 0-4 (0-2). 0-1 Ramon Voshol, 0-2 en 0-3 Andries de Jong, 0-4 Marnix van de Slikke. ,,Het eerste half uur was niet best, we hadden moeite de zenuwen in bedwang te houden omdat we wisten dat winst noodzakelijk was. Na de 0-1 viel een last van onze schouders, zeker nadat we kort voor rust de 0-2 maakten. In de tweede helft benutten we de ontstane ruimtes goed en liepen uit naar een uiteindelijk gemakkelijke zege”, keek assistent Justin Quist van SPS terug. Door de zege pakte de ploeg uit Poortvliet de derde periode en krijgt het seizoen een toetje: ,,We hebben het goed gedaan, eindigen als derde en pakken een prijsje. Ik verwacht in de nacompetitie een leuke pot tegen Duiveland, dan zien we wel waar we eindigen.”