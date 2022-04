Nacompetitie komt wel erg dichtbij voor Rood-Wit: ‘We zijn vooralsnog gewogen en te licht bevonden’

Trainer Marco Groeneveld predikte echter realiteit na afloop van het duel: ,,Natuurlijk zijn er nog veel wedstrijden te spelen, maar het is vrijwel wekelijks hetzelfde. We hebben een optisch overwicht, zijn zeker niet minder dan de tegenstander, maar blijven slechts met een puntje of helemaal niets achter. We hebben het stempel een moeilijk te kloppen ploeg te hebben, maar winnen doen we ook weinig. Het wordt heel lastig de nacompetitie te ontlopen”, baalde Groeneveld.

De thuisclub opende sterker, maar kreeg al na tien minuten een domper te verwerken. Scheidsrechter Hulters zag tot woede van heel Rood-Wit een overtreding op Boy van Steen over het hoofd, waarna de bal via de kluts voor de voeten van Joris van den Ban viel, 0-1. Vijf minuten later was de stand alweer rechtgetrokken. Desmond Nagtzaam werd binnen de zestien aangetikt, aanvoerder Van Steen, aan zijn laatste seizoen bezig, schoot de strafschop onberispelijk binnen.

Counter

Dat de bezoekers ook niet overlopen van kwaliteit bewees de 32ste minuut. Dani Swets verscheen plots oog in oog met doelman Andy Steging, maar treuzelde dermate lang dat de bal via Steging op de lat belandde. De tweede helft was voor Rood-Wit, maar de thuisclub liet zich na een uur foppen. Eén vlijmscherpe counter bracht rechterspits Mohamed Belali in balbezit, die naar binnen kwam en met links de bal in de korte hoek schoot.

Volledig scherm Gaynio Aarts © Pix4Profs/Marina Popova

Weer toonde Rood-Wit veerkracht, want nauwelijks vijf minuten later was de stand alweer gelijk. Gaynio Aarts, volgend seizoen overstappend naar het Belgische Nieuwmoer, tekende voor de voorzet, Nagtzaam kopte bij de eerste paal schitterend binnen. Groeneveld wisselde meteen aanvallend: ,,We kozen ervoor vol voor de winst te gaan, in de wetenschap dat een puntje ons niet verder zou helpen. Helaas liepen we onszelf in onze ijver te vaak voorbij.”

Identieke tegengoal

Erger nog, de thuisclub gaf in de 86ste minuut ook het punt uit handen, op een identieke manier als bij de 1-2. Weer was het Belali die van rechts naar binnen kwam en in de korte hoek raak schoot. ,,Klinkt misschien hard, maar het was gewoon slecht verdedigd en slecht gekeept”, vond Groeneveld. ,,Uiteindelijk gaat het gewoon om het maken en voorkomen van doelpunten. In beide dingen komen we blijkbaar wat tekort, we zijn vooralsnog gewogen en te licht bevonden.”

Zaterdagvoetbal

Komt de ommekeer niet snel, wacht Rood-Wit de nacompetitie, in de wetenschap dat zowat een half elftal stopt of vertrekt. En niet overstapt naar het nieuw op te richten standaardelftal dat op zaterdag in de vierde klasse start, volgens voorzitter Leon Evers: ,,Het zullen zeker geen jongens zijn die nu deel uitmaken van de zondagselectie, maar een geheel nieuw elftal met spelers die hier wonen, met een verleden in het regionale zaterdagvoetbal. Ook eerder gestopte jongens die opnieuw gaan voetballen en jeugd die op zaterdag wil blijven voetballen zal hierbij aansluiten. Ik loop graag vooruit en denk dat het zaterdagvoetbal de toekomst heeft, hoewel we richting de zondag zeker geen concessies gaan doen. Het is meer een aanvulling en versterking op wat we al hebben.”