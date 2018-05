Nacompetitie, degradatie: hoe zit het ook alweer?

Vrouwenbol­werk Smerdiek brokkelt in hoog tempo af

Het vrouwenvoetbal bij Smerdiek valt niet om. Daar is voorzitter Marc Bout van overtuigd. Volgend seizoen wordt een doorstart gemaakt in de tweede klasse. Ondertussen wordt ingezet op meer samenwerking met andere clubs op het eiland Tholen. Voorlopig is dat nog een brug te ver. Niet op bestuurlijk niveau, ,,maar de meiden willen niet".