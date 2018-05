Nacompetitie Alliance op losse schroeven, titelstrijd nog onbeslist

zondag 4bAlliance is nog niet zeker van deelname aan de nacompetitie. De formatie van Rick Schimmel verloor met 2-1 van Gesta en kan bij puntverlies in het laatste duel de vierde plaats in de eindrangschikking moeten afstaan aan Sprundel dat met 4-1 van BSC won. De strijd om het kampioenschap is nog niet beslist. Schijf houdt één punt voorsprong op de ploeg uit Rijsbergen.

Internos - Achtmaal 4-1 (3-0) 1-0 Frank de Leeuw (pen.), 2-0 Rick van Oosteinde, 3-0 Ramon van de Ploeg, 3-1 Jacky Mertens, 4-1 Jordy Pas.

In het eerste kwartier bood Achtmaal nog goed tegenstand, maar daarna walste Internos over de bezoekers heen.

Gesta - Alliance 2-1 (0-0) 1-0 Wouter Loots, 2-0 Niels Vergouwen, 2-1 Guilliano Wierikx.

,,We hadden voor rust een 0-3 voorsprong moeten hebben, maar we benutten de kansen niet. Gesta krijgt drie mogelijkheden en scoren twee keer'', aldus Alliance-trainer Rick Schimmel.

VVR - SAB 2-2 (0-0) 1-0 Tobias Bas, 1-1 Roy Hereijgers (eigen doelpunt), 2-1 Jolan Gooskens, 2-2 Bryan Bongaards (pen.).

Volgens VVR-trainer Kees Daemen heeft zijn ploeg de kans laten liggen om de titelkansen helemaal in eigen hand te krijgen. Daemen: ,,De eerste helft was niet geweldig, maar na rust komen we met goed voetbal twee keer op voorsprong. Dan is het erg zuur dat je in blessuretijd een strafschop tegen krijgt."

SVC - Wernhout 3-3 (2-1) 1-0 Jowin van Belois, 1-1 Maikel Zagers, 2-1 Tim van de Doel, 2-2 Davey Domen, 3-2 Van de Doel, 3-3 Matthieu Rombouts.

Het was een wedstrijd zonder belangen. ,,Er waren kansen over en weer. Het had net zo goed 6-6 kunnen worden", verklaarde Wernhout-trainer Jan Hereijgers.

Sprundel - BSC 4-1 (3-0) 1-0 Mark Monden (pen.), 2-0 Ruben Wagtmans, 3-0 Roy van den Broek, 3-1 Jael Weststrate, 4-1 Van den Broek.

Volgens Sprundel-trainer Jack Verlaar speelde zijn ploeg een zeer goede eerste helft. ,,We hadden wel zes keer kunnen scoren, maar in de tweede helft was het totaal anders. Het liep niet meer. Gelukkig was het al 3-0."

DSE - DIOZ 5-0 (0-0) 1-0 en 2-0 Pieter Foesenek, 3-0 Kjell Hendrickx, 4-0 Rob van Gils, 5-0 Hendrickx.

DSE domineerde op alle fronten, maar kon het krachtsverschil pas na rust in de score uitdrukken. DSE-rainer Marc van der Linden. ,,Ik heb met drie A-junioren gespeeld. Waaronder Kjell Hendrickx, die twee maal scoorde."

Noordhoek - Schijf 1-1 (1-0) 1-0 Sven Reuvers, 1-1 Gerben Potters.

Schijf droop teleurgesteld van het veld na het gelijkspel op bezoek bij Noordhoek. Plots ontstond er toch euforie, omdat VVR in de absolute slotfase een 2-1 zege uit handen gaf tegen SAB. Schijf bleef dus koploper en behoudt één punt voorsprong op nummer twee VVR. ,,We komen heel goed weg. Volgende week moeten we het af maken, want dit mag niet meer fout gaan", zei Schijf-aanvoerder Nick van Dijk.

De bezoekers kregen maar weinig grip op de wedstrijd en dat had te maken met spanningen volgens de trainer. ,,Iedereen voelde de druk. Ook de oudere spelers in mijn ploeg hadden moeite om de zenuwen in bedwang te houden", concludeerde Cees van Beers na afloop van het duel.