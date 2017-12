Nachtmerrie voor Roosendaal-doelman De Weert: kruisbandblessure zet streep door seizoen

Overtuigd komt Roy de Weert uit. Een situatie die hij in zijn prille, doch reeds rijke carrière al menigmaal getrotseerd heeft. Vlijmscherp duikt hij als een jagend roofdier uit zijn doel. De bal is zijn prooi. De Weert grijpt het leder en heeft de situatie onder controle. Een fractie van een seconde, waarin voor De Weert de wereld stil lijkt te staan, duurt het daarna. Maar in die fractie van een seconde beleeft de talentvolle keeper zijn ergste nachtmerrie. Knijpen hoeft hij zichzelf niet, hij is klaarwakker en de pijn scheurt door zijn lijf.

Met twee vooruitgestrekte benen knalt zijn tegenstander, als eenmansdestructiebedrijf, op volle snelheid in op de ledematen van De Weert. Resultaat: een volledig afgescheurde achterste kruisband. Herstelperiode: één kalenderjaar. Een fikse domper voor de afstuderende CIOS-student, die brandend van ambities afgelopen zomer terugkeerde op Hulsdonk. Terugkeerde om het gedoofde vuur weer aan te wakkeren. Terugkeerde om de knipperlichtrelatie met zijn Roosendaal door te laten groeien tot een volwassen huwelijk.

Volledig scherm Roy de Weert in actie in het duel met Hoeven dit seizoen. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Oneerlijk

Keihard komt het aan bij De Weert, die al hardop filosofeerde over het kampioensfeest. Hij zag zijn ultieme droom voorlopig letterlijk aan diggelen geschopt worden: ,,Dit is een nachtmerrie. Die jongen maakte een grove fout, hij kon er nooit meer bij. Drie dagen later staat hij wel weer op het veld te lachen met zijn vrienden. Daarentegen ben ik er één jaar uit. Dat voelt vreselijk oneerlijk."

De jonge keeper kwam juist terug om te spelen, minuten te maken: ,,Ik ben hier teruggekomen met een duidelijk plan: kampioen worden. Daarnaast wilde ik mezelf doorontwikkelen. Eindelijk leek de boel op de rit, we zaten in een flow. We groeiden als ploeg en slopen de top-3 in." Tot die bewuste botsing, op het veld van Steenbergen: ,,Je zag de puzzel in elkaar vallen, de ploeg vormde een eenheid. En nu, het zakt ineens weer in."

Sterker terug dan ooit

De doelman is, zoals hij zelf aangeeft, ,,Geen opgever." Het revalidatieplan is al uitgeschreven. Ambities zijn niet opgegeven, maar slechts uitgesteld: ,,De hoofdklasse, met minder neem ik geen genoegen. Geef me één jaar. Daarna ben ik terug op niveau." In de meest legendarische, klassieke muziekstukken komt een rustmoment voor, aangegeven door 'fermate'-teken. Van Weert bevindt zich in die fase. Maar snel moet de dynamiek in zijn carrière langzaamaan weer crescendo gaan lopen. Overtuigd: ,,Ik kom helemaal terug, sterker dan ooit."

Volledig scherm Roy de Weert in zijn eerste periode bij Roosendaal, toen hij debuteerde. In actie tegen Halsteren. © .