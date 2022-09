NAC-jeugdexponent Glenn Kools zit op zijn plek bij Achilles Veen, maar: ‘Hoop ooit nog bij Bavel terug te keren’

Glenn Kools (27) begon na zijn vertrek uit de jeugdopleiding van NAC in het eerste elftal van Bavel. Hij maakte al snel een stap omhoog naar Dongen en streek met een omweg neer bij Achilles Veen. Daar zit hij in de zaterdag vierde divisie goed op zijn plek en kijkt hij uit naar zijn tweede seizoen.

Er is veel veranderd bij de ploeg uit Veen. Er zijn veel nieuwe spelers en er staat een andere trainer voor de groep. Toch heeft Kools zelf geen moment getwijfeld om Achilles Veen te verlaten. ,,Ik heb het hier gewoon nog heel erg naar mijn zin. Ik ben vorig jaar binnengekomen via trainer John Karelse, maar het speelt voor mij geen rol dat hij nu vertrokken is”, vertelt Kools. ,,Het gevoel bij de nieuwe trainer en ook het gevoel bij de club is nog steeds goed. Daarnaast vind ik het ook heel fijn om nu op zaterdag te spelen. Het is toch een andere beleving dan voetbal op zondag en dat heeft mij altijd wel getrokken. Ook is het natuurlijk fijn om je zondag helemaal vrij te hebben.”

Quote We zijn nog zoekende. Met een nieuwe selectie moet je elkaars kwalitei­ten nog een beetje ontdekken Glenn Kools

In de openingswedstrijd tegen Zwaluwen bleek dat de nieuwe trainer, Dennis van der Steen, een nieuwe rol in gedachten had voor Kools, die zijn hele carrière al als controleur speelt. ,,Deze trainer wil het graag proberen met mij als centrale verdediger. Ik moet daar nu nog een beetje mijn plek vinden en zeker met zo’n nieuwe selectie is alles nog wel heel erg wennen. We moeten dus kijken hoe het uitpakt. In de jeugd heb ik ook wel centraal achterin gestaan, maar dat is inmiddels wel lang geleden. Ik ben nu ook pas net terug van een blessure, dus het is gelijk wel even schakelen. Daar word ik goed in geholpen, dus ik heb er wel vertrouwen in dat het uiteindelijk goed gaat komen.”

Een godswonder

Met veel nieuwe spelers was het afwachten hoe Achilles Veen aan de competitie zou beginnen. Een 2-1 overwinning was volgens Kools ‘een godswonder’. ,,We zijn nog zoekende. Met een nieuwe selectie moet je elkaars kwaliteiten nog een beetje ontdekken en iedereen moet nog wat fitter worden. Een liesblessure hield mij de laatste wedstrijden van vorig seizoen aan de kant en ik voel nog dat ik weer wat sterker moet worden. Het herstel heeft best lang geduurd, maar ik kan gelukkig weer met alles meedoen. Het is heel lekker dat we dan gelijk winnen.”

Quote Ik heb het altijd al gezegd: ‘Het lijkt mij heel leuk om ooit nog eens voor Bavel te voetballen’

Een van de nieuwkomers waarmee Kools dit seizoen op het veld staat, is spits Pim Goossens. ,,Pim en ik hebben samen gestudeerd. Wij waren hier in Veen nog op zoek naar een nieuwe spits dus ik heb even een balletje opgegooid. De keuze was toen bij beide partijen al vrij snel gemaakt.” Door een blessure bij Goossens hebben de twee vrienden alleen nog niet samen kunnen spelen.

Ooit terug naar Bavel?

Wanneer zijn tijd in Veen er eenmaal op zit, ziet de nieuwbenoemde centrumverdediger een terugkeer dichtbij huis wel zitten. ,,Ik heb het altijd al gezegd: ‘Het lijkt mij heel leuk om ooit nog eens voor Bavel te voetballen.’ Voorlopig is dat alleen nog niet aan de orde. Ik wil nog heel graag voor Achilles Veen blijven voetballen en het is nu nog niet te zeggen wanneer ik ervoor kies om een stapje terug te doen. Ik hoop in ieder geval nog heel lang blessurevrij te kunnen voetballen. Het was heel leuk om in mijn eigen dorp te kunnen voetballen dus het zou mooi zijn om daar ooit terug te komen, maar dat is nu nog niet aan de orde.”