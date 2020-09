Na klein half uur zat seizoen van Luc de Jong er al weer op: ‘Ik had gelijk in de gaten dat het niet goed zat’

De ban is al even gebroken in het duel tussen Gastel en Taurus nadat Matthijs Nagtzaam voor het openingsdoelpunt van het seizoen heeft gezorgd. Gastel domineert in eigen huis tegen de Delftse ploeg die na amper een halfuur spelen een inworp krijgt op de helft van de thuisploeg. Enkele seconden later slaat het noodlot toe. ,,Mijn tegenstander bood zich aan om de bal te ontvangen, dus ik loop er achteraan”, omschrijft De Jong de 25ste minuut. ,,Op het moment dat ik één stap wilde zetten, leek het alsof er iemand keihard tegen mijn kuit aan trapte. Ik ging naar de grond en riep nog iets als ‘wat doe jij nou?’ Op het moment dat ik het riep, realiseerde ik me dat hij voor me liep. Ik keek om, maar er was niemand te bekennen. Toen stond ik op, maar ik had gelijk in de gaten dat het niet goed zat.”