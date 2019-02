Na jaartje rust wordt oud-prof Danny Mathijssen nieuwe trainer van Victoria'03

Mathijssen voetbalde verdeeld over twee periodes zes seizoenen voor Willem II, waar hij in 2009 zijn profcarrière afsloot. Ook speelde hij bij AZ, NAC en RKC Waalwijk. De geboren Bergenaar bleef nog even op amateurniveau voetballen, eerst bij Cluzona, daarna bij RBC. Bij de Roosendaalse club werd Mathijssen jeugdtrainer en kreeg in 2016 het eerste elftal onder zijn hoede. Hij pakte met RBC de titel in de vierde klasse B en bracht de ploeg naar de derde klasse. Hij vertrok aan het einde van vorig seizoen, waarna hij een jaartje rust nam.