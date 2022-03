Monsterzege voor Prinsenland tijdens inhaalduel, royale zege voor Dongen op Oosterhout

OverzichtOok deze dinsdagavond stonden er inhaalwedstrijden op het programma in het Brabantse amateurvoetbal. Zo speelde Prinsenbeek zoals verwacht met het zwakke Krabbendijke en houdt de club lijstaanvoerder WHS in het vizier.

Dit bericht wordt aangevuld

3B: Krabbendijke-Prinsenland 1-8 (0-3) 0-1 Derrik Vinjé, 0-2 Jordi Ewanena, 0-3 Mujib Yaqoubi, 0-4 Mujib Yaqoubi, 1-4 Danny Weber, 1-5 Jordi Ewanena, 1-6, Jim Kanters, 1-7 Maikel den Ouden, 1-8 Martijn Visser.

De thuisclub wist een halfuurtje stand te houden, hoewel Prinsenland vanaf het begin domineerde. Nog voor de pauze was de partij beslist. Coach Storelli was vooral trots op de getoonde discipline, ook na rust. ,,We bleven serieus voetballen en de jongens gunden elkaar de doelpunten.’’ Storelli relativeerde de monsterzege. ,,De tegenstander was niet compleet en zoveel zwakker.’’

In zaterdag 4D was Dongen veel effectiever dan Oosterhout: 5-2. RFC ging op bezoek bij Berkdijk het schip in, de aanval werd gezocht maar Berkdijk counterde naar de overwinning: 3-1.

3D: MVV’58 - ONI 1-1 (1-1). 0-1 Lars van de Kletersteeg, 1-1 MVV’58.

In zaterdag 3D pakte ONI een puntje op bezoek bij MVV’58. ONI schiet niet veel op met het gelijke spel, maar is al wel zes wedstrijden op rij ongeslagen. ONI speelde een matige wedstrijd op bezoek bij MVV’58. ,,De eerste mooie aanval leverde een goal op”, vertelde ONI-trainer Mark Kroese.

Na tien minuten spelen kopte Lars van de Kletersteeg goed binnen. Halverwege de eerste helft miste ONI een grote kans op 2-0. ,,Dan hadden we de wedstrijd in het slot kunnen gooien”, stelde Kroese. Maar dat lukte ONI niet. In plaats van de 2-0 werd het 1-1. Vlak voor rust kwam MVV’58 langszij. ,,En in de tweede helft is er vooral veel oponthoud. Er is bijna niet gevoetbald. Er zat niet meer in”, concludeerde Kroese.

4C: DVO’60 – FC Bergen 1-1 (0-1). 0-1 Arda Oksuz, 1-1 Pim Wierckx.

In de vierde klasse C van het zondagvoetbal werd vanavond ingehaald door DVO’60 en FC Bergen. Het duel eindigde op 1-1. ,,Normaal zijn we blij met elk punt, maar hier ben ik wel wat chagrijnig van,” aldus leider Patrick Nuijes van de bezoekers. ,,Vooral in de eerste helft waren we heer en meester maar vergaten we onszelf te belonen. Daardoor was het halverwege slechts 0-1. In de tweede helft was het overwicht weliswaar wel wat minder maar na de gelijkmaker, zowat de enige kans die we weggaven, kregen we nog zeker een drietal enorme mogelijkheden op de winst. Blij met het goede spel en de getoonde inzet, iets minder met het resultaat dus.”

4D: Berkdijk - RFC 3-1 (1-0). 1-0 Darryl Lee Maasland, 1-1 Pepijn Borst, 2-1 Davey van de Ark, 3-1 Maasland.

Na de nederlaag tegen SSC’55 liep RFC zich weer stuk op een verdedigend ingestelde tegenstander. Berkdijk kwam al snel op 1-0 en gooide vervolgens de boel op slot. ,,Maar we speelden een stuk beter dan afgelopen zaterdag”, vond RFC-coach Paul van der Donk. Vlak na rust kwam RFC op 1-1 en ging het op zoek naar meer. Nadat Berkdijk halverwege de tweede helft naar 2-1 counterde werd het nog lastiger voor RFC. RFC liep zich stuk op een muur. ,,Ze hielden elf man achter de bal. We hebben niet veel gecreëerd, zij hielden het goed dicht”, complimenteerde Van der Donk Berkdijk. In de blessuretijd viel ook nog de 3-1.

4D: Dongen - Oosterhout 5-2 (1-1). 0-1 Kevin Blom, 1-1 Floris van Dongen, 1-2 Blom, 2-2 Luca Kastelijns, 3-2 Bas Jansens, 4-2 Oguzhan Turkyilmaz, 5-2 Van Dongen.

Oosterhout kwam binnen een paar minuten op voorsprong. ,,We drongen Dongen ver terug, domineerden het spel”, zag Oosterhout-trainer Ahmet Türkücü. ,,Daarna hadden we volwassener moeten spelen, maar dat zeg ik al weken.” Dongen wachtte op een fout van Oosterhout. ,,En die maken we ook”, baalde Türkücü. Zo kon Dongen weer op gelijke hoogte komen. ,,We zakten in, lieten Oosterhout het spel maken en gokten op onze snelle aanvallers”, legde Dongen-coach Luke van Overbeek de tactiek van zijn ploeg uit. Na opnieuw een snelle goal in de tweede helft van Oosterhout-speler Kevin Blom, maakte Dongen even later gelijk en liep het vervolgens uit naar een 5-2 overwinning. ,,De tweede helft waren wij heer en meester”, zag Van Overbeek tot zijn tevredenheid. ,,Na de rust hadden we inderdaad niets te zeggen”, moest Türkücü toegeven.