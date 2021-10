Monsterscores zijn de norm in de zaterdag vierde klasse C: ‘Dit is voor niemand leuk’

Zaterdag wordt de nieuwe zondag in het amateur­voet­bal, KNVB maakt het aantrekke­lij­ker om over te stappen

30 april Het klinkt als een aanbieding van de gemiddelde energieleverancier of zorgverzekeraar: ‘horizontaal overstappen’. Het is echter een plan van de KNVB om ervoor te zorgen dat verenigingen sneller van wedstrijddag wisselen als ze dat willen. Een rondje langs recente West-Brabantse overstappers: ,,Voor onze club is het alleen maar goed geweest.”