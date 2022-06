Molenschot ziet hoop op promotie in rook opgaan, VCW zet grote stap richting lijfsbehoud

Nacompetitie vierde/vijfde klasseMolenschot moet na de 5-1-nederlaag op een klein wonder hopen, terwijl Neerlandia’31 na de 3-1-overwinning op NVS alle troeven op promotie naar de vierde klasse in eigen hand heeft. VCW won met 1-3 in Oss en kan aankomende zondag het behoud in de vierde klasse verzekeren.

Irene - Molenschot 5-1 (3-0 ). 4-1 Milan Nuiten (pen.)

,,We werden in het begin overrompeld. Toch kregen we drie kansen op de gelijkmaker. Na de pauze moesten we risico's nemen, maar Irene counterde goed naar 4-0. Toen was de wedstrijd gedaan. We zullen volgende week er alles aan doen om deze nederlaag recht te zetten", keek Molenschot-trainer Marco Maas al vooruit naar volgende week.

Neerlandia’31 - NVS 3-1 (0-1). 0-1 Daan Musters, 1-1 Sjef Verhulst, 2-1 Davy Dielemans, 3-1 Luc van der Hoofden.

,,In het eerste half uur stond onze organisatie niet goed. Daarna ging het wat beter. In de tweede helft zijn we blijven voetballen, waardoor we een goed resultaat hebben neergezet”, zei Neerlandia’31-coach Marcel van den Hurck.

,,We hebben onszelf niet beloond door inde eerste helft niet meer te scoren. Na de rust gaven we de wedstrijd binnen tien minuten weg. Onze keeper Jorg de Jong voorkwam een grotere nederlaag”, blikte NVS-coach Reinier de Jong terug.

DESO - VCW 1-3 ( 1-2). 0-1 Tim van Dongen, 1-1 Agonis Hoti, 1-2 Jens Moerbeek, 1-3 Robin van de Zanden.

,,Het was een hectische middag. Pas in blessuretijd konden we de 1-3 scoren. Bij een 1-2-tussenstand voorkwam onze keeper Hans Gelens met een mooie redding de gelijkmaker”, zei VCW-trainer Arjan Kwaaitaal.