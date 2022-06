Molenschot wint topper op laatste speeldag, TPO spreekt over ‘goed seizoen’, ondanks laatste plaats

zondag 5AMolenschot heeft de topper tegen Neerlandia’31 gewonnen. Kampioen TVC sloot het seizoen af in stijl. HSC’28 uit Heerle eindigt op een knappe vijfde plaats in de vijfde klasse. De Schutters verloor uit bij SSW met 1-0.

SSW - De Schutters 1-0 (0-0). 1-0 SSW.

,,Ondanks de vele afwezigen hebben we genoeg mogelijkheden gehad om gelijk te spelen of om zelfs te winnen. We kregen kans op kans maar de bal wilde er niet in. De beste kans was nog Alain Puiman, die alleen voor de keeper kwam. We kunnen ondanks deze nederlaag op een goed seizoen terugzien", zei De Schutters-trainer Johan Sulkers.

TPO - TVC Breda 1-4 (1-2). 1-0 Wilco Slob (pen.), 1-1 Tijmen Ooms, 1-2 Jimmy van Endschot, 1-3 en 1-4 Jeroen Ooms.

TPO-trainer Tijs van Bragt kon tegen kampioen TVC Breda geen afscheid nemen met een stunt. ,,We begonnen goed, maar TVC Breda was een maatje te groot en is de terechte kampioen. We hebben ondanks dat we laatste zijn geworden, toch een goed seizoen gehad”, zei een trotse trainer die volgend seizoen bij VCW aan de slag gaat.

OVV’67 - HSC’28 2-2 (2-0). 1-0 Tarik Maamar, 2-0 Cefa Yalcindag, 2-1 Tobie Hopmans, 2-2 Barry Perk.

,,We waren niet scherp genoeg. In blessuretijd scoren we nog wel 2-3, maar dit doelpunt werd op advies van de grensrechter afgekeurd. Hier kregen we even een oor aangenaaid", zei een teleurgestelde HSC’28-trainer Peter Deelen, die een eindklassering op de vierde plaats in rook zag opgaan.

Molenschot-Neerlandia’31 6-2 (4-1). 0-1 Frenk Loonen, 1-1 Sten Kerremans, 2-1 Dennis Wirken, 3-1 Milan Nuiten, 4-1 Teun Oomen, 5-1 Lex Boemaars, 5-2 Lorenzo de Bruin, 6-2 Aron Hanegraaf.

In de topper tussen de nummer twee en drie van de ranglijst walste Molenschot uiteindelijk over Neerlandia’31 heen. Nummer twee Molenschot keek terug op een topseizoen. ,,Een mooie tweede plaats, we hebben een fantastisch seizoen gespeeld’’, zo luidde de reactie van de teamleiding. Beide teams richten zich nu op de play-offs.

TVC was al kampioen en sloot het seizoen in stijl af. Door doelpunten van topscorer Ooms won het eenvoudig bij TPO.

Advendo – SVG 3-2(2-0). 1-0 Yasin Celik , 2-0 en 3-0 Kendrick Cecilia.

Advendo beëindigde het seizoen prima met een verdiende overwinning, vertelde coach Omid Chaab. ,,Uiteindelijk wordt het nog krap, maar dat is omdat we onszelf vergeten te belonen. Het was een zwaar seizoen, maar ik denk wel dat we er het maximale uit hebben gehaald.’’

Drunen – HZ’75 6-0(4-0).

Een keiharde nederlaag bij Drunen was het laatste wapenfeit van HZ’75 dit seizoen, maar coach Jurgen van de Broek keek desalniettemin terug op een geslaagd jaar. ,,We hadden het betere van het spel, we zijn er gewoon uit gecounterd. En zij speelden natuurlijk nog ergens voor, wij niet. Ondanks het resultaat vind ik dat we het seizoen goed afgesloten hebben.‘’