Molenschot en Neerlandia’31 blijven winnen

HSC’28 – Molenschot 1-3 (0-3). 0-1 Dave Boemaars, 0-2 Dennis Wirken, 0-3 Lex Boemaars, 1-3 Rik van der Logt.

Molenschot blijft winnen en houdt zo druk op koploper TVC Breda, dankzij een uitstekende eerste helft. ,,We speelden echt heel goed de eerste helft, toen beslisten we het al. In de tweede helft drukte HSC’28 meer en maakten ze ook de aansluittingstreffer, maar meer werd het niet’’, vertelde trainer Marco Maas. ,,We krijgen drie opgelegde kansen, maar paal en de keeper staan in de weg. In de tweede helft nog wel druk gezet, maar verder dan een doelpunt van Rik van der Logt komen we niet”, zei HSC’28-trainer Peter Deelen.

Neerlandia’31 – Advendo 10-1 (4-0). 1-0 Joas Leinders, 2-0 Sjef Verhulst, 3-0 Joas Leinders, 4-0 Joas Leinders, 5-0 Sjef Verhulst, 6-0 Luc van der Hoofden, 6-1 Jorge Dominguez, 7-1 Lorenzo de Bruin, 9-1 Luc van der Hoofden, 9-1 Maxime van Gorp, 10-1 Davey Dielemans.

Advendo had bij aanvang van de wedstrijd enorme moeite om genoeg spelers bij elkaar te krijgen voor de wedstrijd, wat zich liet zien in de uitslag. De ploeg van Omid Chaab werd compleet overklast en ging er met dubbele cijfers vanaf.

HZ’75 – OVV’67 2-3 (2-3). 0-1 Erdem Uzun, 1-1 Timo Vervelde, 1-2 Maks Blokdijk, 2-2 Timo Vervelde, 2-3 Sefa Yalçındag.

In de middenmoot troffen HZ en OVV elkaar in een onderling duel. Winnend coach Fatih Kaya was tevreden. ,,We hadden weer wat meer spelers beschikbaar en dat zie je meteen terug in het spel. Ik vond de overwinning daarom ook verdiend.’’

DVVC – SSW 3-5 (1-3). 1-2 Dylan de Ruijsscher, 2-5 Wesley Luijten, 3-5 Wesley Luijten.

DVVC verloor thuis van laagvlieger SSW, terwijl het eerder dit seizoen nog met 6-0 won. Coach Giovanni Henskens wist wel waarom. ,,Ze hebben een totaal andere ploeg dan een aantal maanden geleden, daar heb ik mijn spelers voor gewaarschuwd, maar het mocht niet baten.’’

SVG - TPO 2-0 (1-0).

,,Bij de 1-0 stond de organisatie niet goed. Vervolgens spelen we een leuke wedstrijd en krijgen we kans op kans, maar kunnen we niet scoren. In de laatste minuut scoort de tegenstander voor de tweede keer”, sipte TPO-trainer Tijs van Bragt.

De Schutters - FC Drunen 2-2 (1-2).1-0 Sem Nejal, 1-1 en 1-2 Drunen, 2-2 Angelo Marijs.

,,Met een droge knal van Sem Nejal komen we op een 1-0-voorsprong. Toch kijken we met de rust tegen een 1-2-achterstand aan. In de tweede helft zijn we blijven voetballen, een kwartier voor tijd tikte Angelo Marijs de gelijkmaker binnen. Marijs kreeg daarna nog de grootste kans van de wedstrijd, maar tikte de bal net naast”, zei De Schutters-trainer Johan Sulkers.