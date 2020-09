Molenschot en Neerlandia'31 dit keer wel in evenwicht, De Schutters revancheert zich

vijfde klasse aMolenschot en Neerlandia’31 speelden voor de tweede keer in korte tijd tegen elkaar. In de beker won Neerlandia’31 eind augustus op eigen veld met 4-0. In competitieverband verdeelden beide clubs, ditmaal op het veld van Molenschot, de vier doelpunten eerlijker: 2-2. De Schutters revancheerde zich na de 0-11-zeperd tegen TVC Breda.

SVG - De Schutters 1-2 (1-2). 0-1 Davey Groeneveld, 1-1 Joep Melis, 1-2 Sem Nejal.

Lepelstraatse Boys - DVVC 1-5 (0-1). 0-1 Dylan de Ruijsscher, 0-2 Stefan van Dongen, 0-3 Dylan de Ruijsscher, 0-4 Ayhan Uslu, 1-4 Bram Gabriels, 1-5 Fara Abdurakhmanov.

,,We kwamen vandaag duidelijk te kort”, was de analyse van Lepelstraatse Boys-trainer Jaco Kouwen.

TPO - Advendo 5-0 (0-0). 1-0 en 2-0 Mike Verhoef, 3-0 Kees Santbergen, 4-0 Verhoef, 5-0 Stef Korswagen.

,,Hussain Al-Mizori was bij ons de uitblinker. Verder was het een geweldige teamprestatie”, constateerde TPO-trainer Tijs van Bragt tevreden. ,,Deze wedstrijd verliezen we van onszelf. TPO deed ons pijn met countervoetbal. Dat woog bij ons door en ging in de hoofden van de spelers zitten", vertelde Advendo-trainer Omid Chaab.

TVC Breda - OVV’67 5-0 (2-0). 1-0 Gino de Goede, 2-0 en 3-0 Mick van de Broek, 4-0 Jeroen Ooms, 5-0 Jeremy Sips.

,,Trots op mijn jonge spelersgroep”, vertelde TVC-trainer Nijs Kivits. “Voor de rust had het al 5-0 kunnen staan. We trekken de lijn van de goede voorbereiding door", vertelde TVC Breda-trainer Nijs Kivits. OVV'67-trainer Fatih Kaya complimenteerde TVC Breda. ,,TVC Breda heeft een jonge frisse ploeg waar we weinig tegenover konden zetten.”

FC Drunen - HSC’28 1-3 (0-2). 0-1 Barry Perk, 0-2 Tobie Hopmans (pen.), 1-2 Sinan Alkan, 1-3 Sander Feijen.

,,Tegen een goed voetballende ploeg hebben we verdiend gewonnen. We kregen veel ruimte en hebben die uiteindelijk goed benut", glunderde HSC’28-trainer Peter Deelen.

Molenschot - Neerlandia’31 2-2 (1-0). 1-0 Teun Oomen, 1-1 Davey Dielemans, 2-1 Rik van Oosterwijck, 2-2 Dielemans.

,,En toch had er wel een driepunter ingezeten”, vertelde Molenschot-trainer Brian Piris na afloop. ,,De tweede helft kunnen we deze pot over de streep trekken. Ondanks de slechte wedstrijd kan ik toch wel leven met een puntje.”

Neerlandia'31-trainer Marcel van den Hurck was blij met de puntendeling. ,,Het was passen en meten vanwege een vijftal blessures. In een wedstrijd vol strijd heeft mijn jonge ploeg zich knap staande gehouden. Zij verdienen dus ook zeker de complimenten. Voor ons voelt dit als een overwinning, bij Molenschot zullen ze balen met dit resultaat.”

