Molenaar als voorbeeld voor jeugdspelers RBC: 'Onze trainer is nauw betrokken bij de jeugd'

Talenten die op jonge leeftijd die gescout worden door RBC hebben het gevoel weer een stap dichterbij hun grote droom te zijn: het profvoetbal. In het Herstaco Stadion krijgen jeugdspelers drie keer per week training onder leiding van een professionele leermeester, zijn alle faciliteiten in orde en is alles op hun ontwikkeling gericht. Ze gaan voetballen in de hoofdklasse of op divisieniveau en krijgen de kans zich in de kijker te spelen. Toch haalt maar een klein groepje daadwerkelijk het profvoetbal. Het aantal dat in het eerste elftal van de Roosendaalse club terechtkwam, was ook nooit zo groot. Was, want volgens Jeroen Molenaar is dat onder trainer Henk Vos veranderd. ,,We zijn dit jaar met vier spelers overgegaan, dat is een duidelijk teken. Onze trainer is nauw betrokken bij de jeugd, die vindt dat belangrijk. In het verleden werd er eerder gekozen voor jongens van buitenaf, daardoor ging de eigen jeugd ook sneller voor een kans bij een andere club."