Mohammad keert na jaar Dongen terug naar Baronie

,,Vooral mijn zelfvertrouwen en het plezier in het voetballen is dit jaar een stuk minder geweest", legt Mohammad uit. ,,Ik ga nu weer spelen met mijn oude vrienden en het scheelt toch wel iets of je vijf minuten moet fietsen naar de club of steeds naar Dongen moet reizen." De aanvaller vervolgt: ,,Maar ook de werkwijze van trainer Jurriaan van Poelje heb ik als zeer prettig ervaren. Daarbij denk ik dat Baronie, met de andere versterkingen die komen, volgend jaar in de top van de hoofdklasse gaat meedraaien."

Ook Van Poelje is in zijn nopjes met de terugkeer van zijn pupil. ,,Met de komst van Alexander Haas en Jorik Mijnhijmer hadden we voor volgend seizoen natuurlijk al ingespeeld op ons gebrek aan scorend vermogen. Maar wanneer een eigen Baronie-jongen als Mous zich meldt, dan zijn we daar natuurlijk erg blij mee. We blijven, daar waar mogelijk, streven naar zoveel mogelijk echte Baronie-jongens in het eerste elftal. De terugkeer van Moustafa Mohammad past perfect in dat plaatje."