Mohammad eerste speler met zes treffers in één duel op divisieniveau

'Moes' nam zondag de gehele Dongen-productie voor zijn rekening. Hij legde er zes in: drie voor rust, drie na rust. Dongen won met 6-2 van Westlandia . In de tweede en derde divisie is hij de eerste speler dit dit kunstje flikt.

Het vorige record stond op vier treffers in één duel. Zo legde Jeroen Spruijt er vier in toen zijn Westlandia vorig seizoen met 2-11 won van Magreb'90, maakte Yordi Teijsse vier doelpunten voor Quick Boys tegen ONS (7-0) en maakte Berry Powel er evenzoveel namens IJsselmeervogels tegen Jong Volendam (7-0).

Hij besefte wel dat het uniek was wat hij deed. De trefzekere linksbuiten kon zich na afloop niet herinneren dat hij eerder zes keer in één duel had gescoord. ,,Vorig seizoen maakte ik er wel een keer vier of vijf, maar geen zes", keek Mohammad terug op zijn doelpuntrijke middag. ,,Ook in de jeugd niet." In één klap verdubbelde hij zijn seizoentotaal. Nu staat Mohammad, die vorige zomer overkwam van Baronie, op twaalf treffers.