Moerse Boys ziet VOC kampioen worden, Dosko krijgt te weinig bij DHC

DHC - Dosko 3-1 (0-1) 0-1 Brian Kruf, 1-1, 2-1 en 3-1 DHC.

Dosko verdiende meer, met name door het vertoonde spel in de eerste 55 minuten vond trainer Mart van Bree; “In die periode speelden we gewoon schitterend voetbal. Een 1-3 stand halverwege was reëel geweest. Jammer dat naar het einde toe wat kleine kansjes werden afgestraft, maar wat blijft hangen is het goede spel tegen een sterke tegenstander die persé derde in de eindstand wilde worden”.