Moerse Boys ziet titelkansen verdampen na uit de competitie nemen BMT: ‘Dit is zo onrechtvaardig’

De ploeg mag weliswaar zijn periodetitel behouden, maar levert wel drie punten in. Het veelbesproken duel met BMT eindigde namelijk na drie pogingen om het uit te spelen alsnog in een 3-2 zege. Die drie punten is de ploeg uit Klein-Zundert dus kwijt. Voor de titelstrijd heeft dat grote gevolgen: koploper VOC verloor op de eerste speeldag van BMT, maar won thuis en levert dus ook drie punten in.

Maar: Moerse Boys speelde nog maar één keer tegen de Haagse ploeg, VOC al twee keer. Dat wil zeggen dat VOC nog drie duels te spelen heeft, Moerse Boys nog maar twee. VOC gaat aan kop met 53 punten uit 21 wedstrijden, Moerse Boys volgt met 52 punten uit 22 wedstrijden. En dus lijkt de titel haast een utopie.

,,Laat ik vooropstellen dat we er achter staan BMT uit de competitie gehaald is, we hebben zelf die club zelf meegemaakt en ze lappen alle regels aan hun laars. Het zou ongeloofwaardig zijn als we het daar niet mee eens waren. Maar de spelers van BMT liggen er geen seconde van wakker, wij zijn juist gestraft”, is Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts stellig.

,,Er is maar één club die hier door gedupeerd is en dat is Moerse Boys. De hele competitie is dood gemaakt: iedere club is uitgespeeld nu. Het voelt zo onrechtvaardig. Ik vind het vooral zo erg voor mijn spelersgroep. Zij presteren al twee seizoenen op de toppen van hun kunnen, kweken good will en wilden nog vol voor de titel gaan. Hun droom was spelen voor een plek in de hoofdklasse. Maar dat is nu allemaal weg”, klinkt hij terneergeslagen. Door zijn woorden klinkt de pijn. De onmacht. ,,Het vreet energie. Hoe ik de groep moet opladen voor de komende twee duels? Pfoe, dat gaan we zien. Ik voel me leeg nu. Moe.”