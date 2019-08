Moerse Boys wil met winst in seizoensouverture van Bloemencorso nog groter feest maken

Na het heroïsche en historische seizoen in de eerste klasse, bekroond met promotie via de nacompetitie, was het heel de zomer genieten geblazen. (Klein-)Zundert verkeerde in een roes. ,,Hoe vaak ik me deze zomer heb moeten knijpen?”, herhaalt Moerse Boys-aanvoerder Joris Goossens (28) de vraag. ,,Best vaak. Vooral in de eerste weken na die finale heb ik vaak gedacht: hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? De hoofdklasse, da's niet niks voor zo'n dorpsclub.”