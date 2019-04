Moerse Boys voert ondanks ‘spooktegendoelpunt’ druk op bij koploper VOC

zondag 3B UVV’40 en Irene’58 komen niet tot scoren

21 april In een uiterst pover treffen werd er niet gescoord. Pas in de slotfase waren er twee serieuze kansen. Fabio Evaz liet de kans op 1-0 drie minuten voor tijd liggen. In de tegenaanval was het Jacco van Laarhoven van Irene’58 die de bal niet in het doel wist te krijgen.