Moerse Boys verslaat ook Dosko, Rood-Wit laat zich verrassen in Den Haag

Dosko - Moerse Boys 0-3 (0-1) 0-1 Sjors Goossens, 0-2 Pim Goossens, 0-3 Mitchel van Overveld.

De tegendraads ingekopte inzet van Sjors Goossens na een voorzet van broer Pim was er één uit het boekje. Nauwelijks van de vroege tegentreffer bekomen mocht Dosko doelman William Koelewijn danken dat hij met een reflex in twee keer een inzet van Bart van den Broek uit zijn doel ranselde, opnieuw na niet erg doortastend ingrijpen van de Bergse defensie.

Een noodgedwongen wissel bij de bezoekers bracht na rust in ieder geval meer schwung in het kabbelende duel. De speelstijl van de ingevallen Mitchell van Overveld mag dan wat minder gepolijst zijn dan die van uitvaller Sjors Goossens, zijn inbreng zorgde er wel voor dat de Bergse defensie geen moment rust kreeg. Door de tussenstand bleef het nog lang spannend in Bergen op Zoom.

Totdat Joris Goossens een vrije trap op het hoofd van broer Pim legde die de al achterwaarts binnenkopte. De thuisclub kon daar aanvallend niets tegenin brengen en zag de oranjehemden in de 85ste minuut nog uitlopen tot 0-3. Dit keer was het Van Overveld die een hoekschop van Daan van den Broek via de lat binnenknikte.

DOSKO-trainer Mart van Bree vond de cijfers niet meteen een juiste afspiegeling van de krachtsverhoudingen. ,,Wellicht wat geflatteerd. We stonden steeds zelf aan de basis van de doelpunten die zij maakten door gewoon niet meedogenloos genoeg te verdedigen. We brengen onszelf natuurlijk al na twee minuten in de problemen door op achterstand te komen door een kopballetje.”

Waar de Bergse coach de zege wat geflatteerd vond, was Arnouts dik tevreden met de winst. ,,Er was niets aan gestolen. We hebben als collectief een uitstekende prestatie weg gezet.” Volgende week kan Moerse Boys de titel van winterkampioen binnen halen, al is dat uiteraard geen echte prijs. ,,Laten we een mooi einde aan een memorabel 2018 breien,” keek Arnouts zowel achterom als vooruit.