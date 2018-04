Moerse Boys vernedert concurrent en stevent af op titel

Moerse Boys - Sarto 6-0 (4-0). 3. Pim Goossens 1-0, 5. Goossens 2-0, 33. Daan van den Broek 3-0, 37. Goossens 4-0, 65. Sjoerd Broos 5-0, 87. Cas van den Broek 6-0.

Al na vijf minuten zat 'de Moer' op titelkoers. Pim Goossens tikte een voorzet van Marvin de Beer binnen en kopte een vrije trap van Daan van den Broek tegen de touwen. De oranjehemden startten ongekend scherp, terwijl Sarto geen enkel idee leek te hebben.

Na een halfuur omspeelde Van den Broek zelf de doelman voor de 3-0 en vijf minuten later maakte Goossens zijn hattrick al compleet. Van den Broek schoot even later nog een strafschop op de lat (zie video). Na rust deed 'de Moer' het wat rustiger, maar verdediger Sjoerd Broos tikte op aangeven van Mitchel van Overveld toch nog de 5-0 binnen, waarna Cas van den Broek met een afstandsschot de eindstand op 6-0 bepaalde.

Cluzona-Zundert 1-2 (0-0). 1-0 Ruben Maas, 1-1 en 1-2 Gaynio Aarts.

Zundert-trainer Ger Muster vond dat zijn ploeg eindelijk beloond werd voor het harde werken. ,,Eindelijk viel het keertje een keer onze kant op," zei hij. ,,Na de 1-0 hebben we veerkracht getoond. Na de gelijkmaker hadden we het gevoel dat zelfs meer in zat en dat hebben we er ook uitgehaald. Knap dat we vandaag drie punten pakken, zeker omdat er wat jonge gasten moesten beginnen. We zijn er nog niet, maar met deze drie punten zetten we wel een hele belangrijke stap. Ik ben trots op mijn ploeg."

Uno Animo-Beek Vooruit 3-2 (1-0) 1-0 Sil de Veer, 1-1 Joost Schalk, 2-1 Rick van Broekhoven, 3-1 Joris van de Langenberg, 3-2 Jorn Sweres.

Arno Gabriels, trainer van Beek Vooruit, zag zijn ploeg pas vlak voor tijd dichterbij komen. ,,We kunnen in uitwedstrijden toch niet brengen wat thuis wel lukt. Jammer, maar het is niet anders," zei hij. "Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat we nog steeds aan een goed seizoen bezig zijn."