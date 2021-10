Moerse Boys verliest bij Longa'30, Sander Wirix schenkt Baronie de zege

hoofdklasse bEen 3-1 nederlaag met perspectief, zo kunnen we het resultaat van Moerse Boys bij Longa'30 wel noemen volgens trainer Jurgen Arnouts. Competitiegenoot Baronie won uit bij Minor nipt dankzij een doelpunt van Sander Wirix.

Longa’30 - Moerse Boys 3-1 (1-0). 1-0 Mart Hummelink, 2-0 en 3-0 Thom Berendsen, 3-1 Jesse Mouws.

Moerse Boys trof in Longa'30 een ploeg die ook in de onderste regionen van de hoofdklasse bivakkeert en dus lagen er kansen voor de ploeg van Jurgen Arnouts. Bart van den Broek leek Moerse Boys in de eerste helft op voorsprong te zetten in Lichtenvoorde maar zijn fraaie inzet eindigde op de lat.

Drie minuten later, iets na het halfuur, lag de bal er aan de andere kant in waardoor Moerse Boys met een minimale achterstand de rust in ging. Arnouts heeft al wekenlang te maken met een volle blessureboeg en zag dat zijn ploeg af en toe wat kwaliteit tekort kwam tegen Longa'30. ,,Maar daar verschuil ik me absoluut niet achter, en we hebben kei- en keihard gewerkt voor een resultaat", aldus Arnouts, die zijn spelers zondagmiddag dus niets kon verwijten.

In de tweede helft liep Longa'30 in de omschakeling weg bij Moerse Boys met de 2-0 en 3-0. De eretreffer was voor Jesse Mouws in de laatste minuut. Arnouts ziet genoeg aanknopingspunten door de vertoonde wilskracht. ,,Maar we zitten gewoon in een mindere fase.” De coach hoopt eind oktober weer een aantal sterkhouders zoals Cas en Daan van den Broek in het veld te kunnen verwelkomen.

RKSV Minor - Baronie 0-1 (0-0). 0-1 Sander Wirix.

,,We moesten na een lange busreis aantreden op een lastig bespeelbaar kunstgrasveld, maar in tegenstelling tot vorige week hadden we een goede energie en de drang om naar voren te spelen", aldus Baronie-trainer Jurriaan van Poelje na de uitwedstrijd in het Limburgse Nuth. ,,Dit hield in dat we onze tegenstander in een omsingeling hielden. Hun spitsen waren echter gevaarlijk, dus het bleef oppassen. We hadden hun spitsen goed onder controle.”

Jorik Mijnhijmer was voor rust nog dichtbij de openingstreffer. Zijn schot werd goed gekeerd door hun doelman. Jamie Kankam viel in de rust met hamstringklachten uit, David Vermeulen was volgens Van Poelje ‘een uitstekende vervanger’. De 0-1 werd door Sander Wirix binnengelopen na goed voorbereidend werk van Mustafa Mohammad, die Bram Umar goed de diepte inspeelde. Umar gaf vervolgens een harde voorzet af, die Wirix verzilverde.

,,Na deze voorsprong verzuimden we om door te drukken", zei de Baronie-trainer. ,,Michel van Butselaar had weinig te doen, maar in de slotfase liet hij met een goede redding zien, waarom hij op doel staat. Al met al was dit een goede overwinning van onze kant.”